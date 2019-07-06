Перевернувшийся в Черном море катамаран был перегружен почти в пять раз

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ЕСПЧ вынес решение по иску «Новой газеты» о гибели подлодки «Курск»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) вынес решение по жалобе «Новой газеты» по делу о гибели подлодки «Курск», следует из материалов на сайте суда. Согласно решению суда Россия нарушила право «Новой газеты» и журналистки Елены Милашиной на выражение мнения. Согласно решению издательство получит компенсацию материального вреда в размере 1160 евро. Также Россия обязана компенсировать моральный вред заявителей: издательству – 3250 евро, а журналистке Милашиной – 6500 евро.

Подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 г. в Баренцевом море. Погибли 118 моряков. По словам российского президента Владимира Путина, причиной стали «взрыв в торпедном отсеке, пожар, потом детонация боезапаса».

«Новая газета» подала жалобу еще в 2005 г. Издание решило, что российское правительство нарушило право журналистов информировать, а общества – знать об обстоятельствах и ходе расследования катастроф, в которых погибли люди.

Поводом для обращения «Новой газеты» в ЕСПЧ стали экспертизы главного судмедэксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова, на которые обратил внимание адвокат Борис Кузнецов еще в 2003 г. (он представлял интересы родственников погибших подводников).

Редакция «Новой газеты» считает заключения главного судебного медицинского эксперта Минобороны Виктора Колкутина и заместителя главного штурмана ВМФ Сергея Козлова «подтасовкой фактов», поскольку их заключения указывают на то, что моряки на «Курске» погибли «не позднее 8 часов после взрывов» и спасти их было в любом случае невозможно. Согласно вынесенному ЕСПЧ решению российские суды не смогли убедительно доказать существование насущной социальной необходимости для защиты репутации Колкутина за счет ограничения права заявителей на свободу выражения мнения. ЕСПЧ указывает, что вмешательство в право заявителей на свободу выражения мнения не было «необходимым в демократическом обществе».

В 2005 г. Министерство обороны и Главная военная прокуратура России уже судились с «Новой газетой» и журналисткой Милашиной из-за распространения информации о том, что родственники погибших подводников обратились с жалобой в ЕСПЧ, так как не смогли в России добиться возбуждения уголовного дела по факту гибели «Курска». Они выиграли иск к журналистам. ЕСПЧ позже принял решение, что тем самым Россия также нарушила статью 10 Европейской конвенции, гарантирующую право на свободу выражения мнения.