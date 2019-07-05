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СКР подтвердил гибель двух человек при крушении катамарана в Черном море

Два человека погибли при крушении катамарана в Краснодарском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Южного следственного управления на транспорте. «Информация о гибели двух человек подтвердилась. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего», – сказал собеседник агентства.

Ранее источник «Интерфакса» в министерстве здравоохранения региона сообщал, что двое пострадавших при крушении скончались по дороге в больницу.

Южное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по факту ненадлежащего оказания услуг, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК). Максимальное наказание по этой статье – до десяти лет лишения свободы.

Прогулочный катамаран перевернулся вечером 5 июля в акватории Черного моря вблизи поселка Джубга. На борту судна находились 43 человека. Большинство из них были спасены сразу, несколько человек числились пропавшими без вести. Позже они, по данным МЧС, были найдены и доставлены на берег в разных местах проходившими мимо катерами и гидроциклами.

По данным «Интерфакса», владелец катамарана задержан. Модель судна в настоящее время уточняется.