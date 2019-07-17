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Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию. С помощью поправок в основной закон страны необходимо исправить дисбаланс между ветвями власти, считает он. Здесь основной проблемой, по мнению Володина, является отсутствие «необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».

Именно в этой части Конституции нужны «отдельные, точечные конституционные новации», уверен спикер Госдумы. Он отметил, что парламент представляет интересы граждан и законодательно определяет формы реализации принципов основного закона страны, а задача правительства – их реализовать «под парламентским контролем».

Существующая система правительства несовершенна и не вполне отвечает этим принципам, считает Володин. В частности, из-за действующей системы назначения членов правительства, в котором не участвует Госдума. Кроме того, нет процедуры обсуждения и консультаций по кандидатурам будущих членов кабинета министров. Президент также утверждает предложенный премьером состав правительства, не имея возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», рассуждает спикер Госдумы. В связи с этим он вновь призвал внести изменения в Конституцию и разрешить нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.

Весной Володин уже предлагал внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России». Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию не нужны. Он подчеркнул, что Конституция – инструмент, рассчитанный «на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является участником этой дискуссии.

В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г. Один из источников агентства уточнил, что реформа может быть проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, пояснял собеседник агентства.

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