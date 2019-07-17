Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию. С помощью поправок в основной закон страны необходимо исправить дисбаланс между ветвями власти, считает он. Здесь основной проблемой, по мнению Володина, является отсутствие «необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти».
Именно в этой части Конституции нужны «отдельные, точечные конституционные новации», уверен спикер Госдумы. Он отметил, что парламент представляет интересы граждан и законодательно определяет формы реализации принципов основного закона страны, а задача правительства – их реализовать «под парламентским контролем».
Существующая система правительства несовершенна и не вполне отвечает этим принципам, считает Володин. В частности, из-за действующей системы назначения членов правительства, в котором не участвует Госдума. Кроме того, нет процедуры обсуждения и консультаций по кандидатурам будущих членов кабинета министров. Президент также утверждает предложенный премьером состав правительства, не имея возможности «опереться на альтернативную позицию или мнение по кандидатурам», рассуждает спикер Госдумы. В связи с этим он вновь призвал внести изменения в Конституцию и разрешить нижней палате парламента участвовать в формировании правительства.
Весной Володин уже предлагал внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Инициативу спикера Госдумы поддержали лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель ЛДПР Владимир Жириновский, а также представители фракций «Единой России» и «Справедливой России». Премьер Дмитрий Медведев в свою очередь заявил, что никакие фундаментальные изменения в Конституцию не нужны. Он подчеркнул, что Конституция – инструмент, рассчитанный «на длительную перспективу в условиях стабильно развивающейся страны». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль не является участником этой дискуссии.
В середине июля Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что Кремль рассматривает возможность проведения парламентской реформы, для того чтобы президент Владимир Путин остался у власти после окончания срока в 2024 г. Один из источников агентства уточнил, что реформа может быть проведена перед парламентскими выборами, запланированными на 2021 г. Она даст Путину полный контроль над Госдумой за три года до окончания его срока, пояснял собеседник агентства.
Что говорили об изменении Конституции представители высшего руководства России
«Текст Конституции не содержит пустых деклараций. Ее положения действующие, работающие. Однако это не закостенелая правовая конструкция, а живой, развивающийся организм». 12.12.2018, речь на приеме в Кремле по случаю 25-летия Конституции.
«Что касается изменений в Конституции, это предмет широкого общественного обсуждения». 20.12.2018, ежегодная большая пресс-конференция
«Фундаментальные изменения в Конституции не нужны. <...> В то же время общество и политическая система развиваются, и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти. <...> При этом любые новые изменения обязательно должны пройти стадию обсуждения как на экспертном уровне, так и в самих структурах власти.
Никакая донастройка политической системы не должна и не может затрагивать фундаментальных положений о правах и свободах граждан и положений о форме государственного правления в нашей стране, т. е. норм о президентской республике». 6.04.2019, официальный сайт правительства
«Страна развивается, появляются новые вызовы, новые масштабные задачи. И, конечно же, они требуют адекватной реакции. На данный момент я считаю, что Конституция позволяет нам решать эти вопросы: вносить изменения, принимать законы, в том числе конституционные, которые не затрагивают основных положений Конституции. <...>
Возможно, на каком-то этапе мы окажемся перед необходимостью перераспределения или уточнения некоторых полномочий между различными ветвями власти. Но если говорить, какая модель больше подходит для России, то, я уверена, это президентская республика в силу многих причин и многих факторов – они очевидны и понятны». 23.03.2019, интервью «Интерфаксу»
«Мне представляются особенно тревожными вновь появляющиеся призывы к кардинальным конституционным реформам.
Разумеется, у нашей Конституции есть недостатки. В их числе отсутствие должного баланса в системе сдержек и противовесов, крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточная четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры. <...> Недостатки существуют и в разграничении предметов ведения и полномочий между Федерацией и ее субъектами. Но подобные недостатки вполне исправимы путем точечных изменений». Статья в Российской газете 9 октября 2018 г.
«Новые задачи развития страны требуют большей эффективности. Это не касается базовых положений Конституции. Они незыблемы. Но есть вопросы, которые возникают даже исходя из опыта работы Госдумы. <...>
Целесообразно дополнительно детализировать нормы отчета правительства перед парламентом по вопросам, поставленным Госдумой, в том числе в части оценки деятельности отдельных министерств. <...> Есть еще вопросы, связанные с отсутствием необходимого баланса в деятельности законодательной и исполнительной ветвей власти. <...>
Было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Госдума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов правительства». 6.04.2018, интервью сайту Госдумы