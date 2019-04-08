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Политика
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Песков: Кремль не участвует в дискуссии о предложенных Володиным поправках в Конституцию

Ведомости
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У Кремля нет позиции относительно необходимости изменения Конституции, сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя соответствующие предложения председателя Госдумы Вячеслава Володина и реакцию на них премьер-министра Дмитрия Медведева.

«Нет никакой позиции. Кремль не является участником этой дискуссиии», – подчеркнул он.

6 апреля Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые позволят депутатам принимать участие в назначении вице-премьеров и министров. Отвечая на вопрос, обсуждаются ли в Кремле подобные поправки, Песков ответил: «Это новое предложение».

Премьер Дмитрий Медведев откликнулся на предложение Володина в Facebook. Он отметил, что фундаментальные изменения в Конституцию не нужны, но «общество и политическая система развиваются и это может вызвать вопросы о донастройке функционирования отдельных институтов власти». Представители думских партий инициативу Володина поддержали.

Политика
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Суд изъял в пользу государства имущество Шестуна на 10 млрд рублей

Ведомости
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Красногорский городской суд Подмосковья удовлетворил иск Генпрокуратуры и изъял в доход государства имущество экс-главы Серпуховского района Александра Шестуна, сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента из зала суда. Изъятые у Шестуна и аффилированных с ним компаний объекты оцениваются в 10 млрд руб., уточнил представитель прокуратуры. На момент написания материала решение суда в карточке дела отсутствовало.

Генпрокуратура утверждает, что изъятое имущество Шестун купил на фиктивных аукционах либо на доходы, полученные от коррупционной деятельности. Всего с 2003 по 2018 г. он приобрел более 750 объектов недвижимости, из них 654 — участки в Серпуховском районе общей площадью свыше 1300 га, указывало ведомство. Шестуну, по данным Генпрокуратуры, принадлежит более 43 дорогостоящих автомобилей и единиц другой техники стоимостью свыше 49 млн руб. 

Информация об этом в справках об имуществе и доходах Шестуна не отражалась. Большая часть объектов оформлялась на его родственников, либо на подставных лиц. Для придания видимости соответствия расходов полученным доходам при приобретении активов кратно занижалась их стоимость, уточняло ведомство. По данным Генпрокуратуры, экс-глава района — фактический владелец парк-отеля «Дракино» (номинальный хозяин – бизнесмен Борис Криводубский) и базы отдыха «Медвежья берлога» (принадлежит ООО «Винтер», которое проходит ответчиком по делу). Прокуроры ссылались на показания номинальных владельцев и управленцев, которые указали на Шестуна как на подлинного хозяина вверенного им имущества.

Суд арестовал Шестуна в середине июня 2018 г. Ему были предъявлены обвинение в мошенничестве, незаконном предпринимательстве, отмывании незаконно полученных денег и имущества, а также получении взятки в особо крупном размере. Потерпевшей стороной по делу признана администрация Серпуховского района Подмосковья.

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Политика
Новости

Губернатор Хакасии подал новый иск о защите чести и достоинства к Леонтьеву

Ведомости
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Губернатор Хакасии, член КПРФ Валентин Коновалов подал иск о защите чести и достоинства к пресс-секретарю «Роснефти» Михаилу Леонтьеву. Об этом сообщила «Интерфаксу» пресс-служба правительства региона.

«Он подал его [иск] как частное лицо, поэтому подробности сообщить мы не можем», – отметила пресс-служба.

Пресс-служба Абаканского городского суда, где будет рассматриваться иск, сообщила «РИА Новости», что иск касается высказываний Леонтьева, сделанных на радио в конце прошлого года.

В декабре 2018 г. Леонтьев оскорбительно высказался о Коновалове. «Протестное голосование мы сейчас видим в России. Есть регион Хакасия, там выбрали губернатором дебила. Всем понятно, что он дебил. Это никого не интересует. Он открытый дебил, совершенно манифестированный», – сказал он (цитата по «Коммерсанту»).

Леонтьев, комментируя иск Коновалова к радиостанции «Говорит Москва», отметил: «Вопрос настолько непростой был, что действующий губернатор Хакасии думал аж почти полгода, наверное, он размышлял – вот он то, как я его определил, или нет. И пришел к какому-то определенному выводу, что свидетельствует о его сообразительности».

Кремль, комментируя в декабре высказывание Леонтьева, отметил, что это непозволительное заявление в адрес руководителя региона, отметив, что существуют «определенные методы урегулирования таких споров, в случае если появляются на этот счет претензии». Леонтьев, поясняя «Говорит Москва» свое высказывание позже, сказал, что оно не было эмоциональным. «Никаких эмоциональных высказываний у меня не было. Ирония является эмоцией? Ну, наверное», – подчеркнул он. «Они [жители Хакасии], – добавил пресс-секретарь «Роснефти», – с тем же успехом могли избрать моржа. Или свинью».

Ранее Коновалов уже одерживал победу по иску к Леонтьеву о защите чести и достоинства. Его претензии касались высказывания пресс-секретаря «Роснефти» в эфире ТВ7 о том, что избирательная кампания Коновалова спонсируется холдингом «Рутэк» и входящим в него угольным разрезом «Аршановский».

Коновалов участвовал в выборах губернатора в единый день голосования 9 сентября и вместе с членом «Единой России» Виктором Зиминым, который на тот момент занимал пост главы региона, прошел во второй тур. После этого Зимин снялся с выборов. Коновалов, который участвовал во втором туре один, был избран губернатором, заручившись поддержкой 57% избирателей.

Технологии
Новости

«Национальная медиа группа» закрыла сделку по покупке Art Pictures Studio

Ведомости
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«Национальная медиа группа» (НМГ) закрыла сделку по покупке 50% Art Pictures Studio, говорится в сообщении компании. Со стороны медиагруппы в сделке участвовала «НМГ студия». Доля второго акционера, Федора Бондарчука, осталась неизменной – 50%. Другие условия сделки стороны не раскрывают.

«Сделка по приобретению доли в Art Pictures Studio медиахолдингом НМГ происходила поэтапно. Я уверен, что Art Pictures Studio получила в партнеры сильнейшего игрока рынка с большими медийными ресурсами. В скором времени мы нацелены существенно увеличить объемы кинопроизводства и сосредоточиться на продвижении российского кино на международной арене», – приводятся в сообщении слова основателя и учредителя Art Pictures Studio Федор Бондарчук.

Art Pictures Studio была основана в 2005 г. Студия выпустила на большой экран такие фильмы, как «Притяжение», «Сталинград», «9 рота», «Лед», «Селфи». НМГ была создана в 2008 г. путем объединения медийных активов «АБ Россия», Алексея Мордашова, «Сургутнефтегаза» и страховой группы «Согаз». Сейчас в НМГ входят «Первый канал», «Пятый канал», РЕН ТВ, «78», газеты «Известия», «Спорт-экспресс» и информационный центр IZ.ru.

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Технологии
Новости

Минкомсвязи предлагает разрешить иностранцам владеть 20%-ной долей СМИ

Ведомости
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Минкомсвязи разработало поправки в закон «О СМИ» в части ограничений иностранного владения российскими СМИ, передает «Интерфакс». Проект поправок уже согласован с Минэкономразвития. Он предполагает исключение из статьи слово «участник» и упрощение корпоративной схемы ограничений, накладываемых законом на владение СМИ. В действующей редакции закона иностранцы, а также лица с двойным гражданством не могут быть учредителями СМИ, владеть или контролировать более чем 20%-ную долю (акции) «в уставном капитале лица, являющегося участником (членом, акционером) учредителя средства массовой информации».

В законопроекте говорится, что в случае несоответствия владельца СМИ требованиям закона «О СМИ» его корпоративные права, предусмотренные Гражданским кодексом, ограничиваются не полностью, а только при превышении долевого участия в 20%.

В январе Конституционный суд признал не соответствующими Конституции положения ст. 19.1 закона «О СМИ». Ограничение доли иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20% может угрожать национальной безопасности России, решил суд. Использование наряду с понятием «учредитель СМИ» термина «участник СМИ» затрудняет точное установление адресатов запрета, постановил суд. По его мнению, нет ясности в вопросе о том, может ли россиянин, имеющий гражданство другой страны, владеть долей, превышающей 20% уставного капитала СМИ. Суду неясно, о 20% участия в каком обществе идет речь – которое само является учредителем СМИ, организацией, осуществляющей вещание, или участником такой организации.

Выбор редактора
Технологии
Новости

Мизулина назвала фейком сообщения о ее просьбе запретить йогу в СИЗО

Ведомости
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Зампред комитета по законодательству Совета Федерации Елена Мизулина назвала фейком сообщения о ее требовании запретить занятия йогой в СИЗО, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление сенатора. Мизулина пообещала обратиться в Роскомнадзор в связи с распространением этой информации.

О том, что Мизулина попросила Генпрокуратуру проверить законность проведения занятий йогой в московских СИЗО, сообщил в марте «Московский комсомолец». Позже издание уточнило, что обращение сенатора основано на письме профессора-богослова и эксперта по сектантству Александра Дворкина. По его мнению, в условиях СИЗО занятия йогой могут «привести к неконтролируемому сексуальному возбуждению» и «появлению гомосексуальных связей между заключенными». Дворкин отмечал, что это может стать причиной конфликтов между сокамерниками.

После обращения сенатора занятия йогой в московских СИЗО были приостановлены, сказала агентству заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева. «В моем письме в адрес генерального прокурора не содержалось никаких требований «запретить проведение занятий йогой в СИЗО», и уж тем более «запретить йогу», – заявила в свою очередь Мизулина. По словам сенатора, она лишь перенаправила в прокуратуру поступившее ей письмо, как делает это регулярно.

По закону Роскомнадзор не обладает полномочиями оценивать, является ли та или иная новость фейком. Это может решить только лично генпрокурор или его заместители.

Технологии
Новости

«Ростелеком» заменит структуры Черепенникова в УК компании для создания систем хранения данных

Ведомости
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«Ростелеком» заменит структуры Антона Черепенникова в капитале ООО «Национальные технологии». По условиям сделки «Ростелеком» выкупает 49% долей у структур «ИКС холдинга» – холдинга «Цитадель» и «КНС групп» (Yadro); «Ростеху» будет принадлежать 51% долей в уставном капитале. Об этом говорится в сообщении «Ростелекома».

Структуры «ИКС холдинга» продолжат сотрудничать с «Национальными технологиями», в том числе создавать новые продукты, заверил представитель холдинга: Yadro продолжит поставлять оборудование и помогать экспертизой, «Цитадель» – использовать комплекс «Купол» от «Нацинальных технологий» для поставок операторам. «Новый альянс позволит существенно расширить возможности для создания и реализации отечественной ИТ-продукции гражданского назначения», – говорится в сообщении «Ростеха».

Техническое решение «Национальных технологий» для исполнения закона Яровой ранее тестировал «Мегафон». В марте 2018 г. испытания оборудования проводились в Нижнем Новгороде, а в мае того же года «Мегафон» и «Скартел» («дочка» «Мегафона», работающая под брендом Yota) заказали тестовое оборудование для разных городов.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Национальные технологии» зарегистрировано в октябре 2017 г. Сейчас 51% компании принадлежит АО «Концерн «Автоматика», по 24,5% – у ООО «КНС групп» и ООО «Цитадель». Выручка «Национальных технологий» в 2018 г. превысила 2,3 млрд руб.

Холдинг «Интеллектуальные компьютерные системы» зарегистрирован в декабре 2018 г. 99% компании принадлежит Антону Черепенникову (ранее Алишер Усманов вложил $100 млн в основанную Черепенниковым киберспортивную компанию Virtus.pro). В 2019 г. под управление холдинга перейдут 23 актива, в том числе группы компаний «Цитадель», «Форпост» и «Криптонит».

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Бизнес
Новости

Дмитриев: Окончание ограничения добычи ОПЕК+ не значит окончание сделки

Ведомости
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В июне ОПЕК+ может отказаться от сокращения добычи нефти в сравнении с октябрем 2018 г. и даже начать увеличивать добычу, следует из заявления гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева на пленарной сессии форума «Россия – Арабский мир». «При этом данное решение не будет означать выхода из сделки», – отметил он.

По его словам, решение будет совместным, это подтверждает именно процесс координации между участниками. «В зависимости от ситуации важно не только совместно сокращать объемы добычи, но и иногда наращивать их», – подчеркнул Дмитриев.

В начале декабря 2019 г. участники соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК договорились с 2019 г. на полгода снизить добычу нефти на 1,2 млн барр./сутки. Россия сократит добычу на 228 000 барр./сутки, но исполнит свои обязательства к маю этого года. Среднее сокращение добычи нефти в России в апреле по отношению к октябрю составляет 200 000 барр./сутки.

Но не все верят в то, что соглашение о сокращении добычи хорошая идея – соглашение стало стратегической угрозой для развития российской нефтяной отрасли, писал в конце 2018 г. главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин президенту России Владимиру Путину. Доля российской нефти на мировом рынке падает, отмечал Сечин. В 1990 г. она составляла 16,3%, а сейчас – 12%, уточнял он. С 2007 г. добыча нефти в России выросла лишь на 10%, тогда как в США, Бразилии и Ираке – на 87, 50 и 111% соответственно. При этом потребители переориентируются с российской нефти на другие сорта, перестраивают логистические цепочки.

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Политика
Новости

Мосгорсуд освободил Кирилла Серебренникова из-под домашнего ареста

Ведомости
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Мосгорсуд изменил меру пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Суд изменил меру пресечения и другим фигурантам дела «Седьмой студии» – бывшему генеральному директору АНО «Седьмая студия» Юрию Итину и директору Российского академического молодежного театра Софье Апфельбаум. Ранее они также содержались под домашним арестом, теперь будут находиться под подпиской о невыезде.

Как передает агентство «Москва», в апелляционной жалобе адвокаты указали на необоснованность продления домашнего ареста. Основания для этой меры, отметили они, отпали, поскольку большинство свидетелей по делу уже были допрошены. Обвинитель просила оставить решение суда первой инстанции без изменений, обращая внимание на то, что в деле есть фигуранты, которые скрываются от следствия.

По версии следствия, фигуранты дела похитили 133 млн и 214 млн руб., полученных в 2011–2014 гг. некоммерческой организацией «Седьмая студия» на экспериментальный культурный проект «Платформа». Помимо Серебренникова, Итина и Апфельбаум фигурантом дела является также Алексей Малобродский, бывший генеральный продюсер «Гоголь-центра».

Политика
Новости

Bloomberg сообщил об усталости конгресса США от подготовки санкций против России

Ведомости
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Американские парламентарии «устали» от законопроектов, предполагающих новые санкции против России, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на сенатора США Марко Рубио (республиканец от штата Флорида). «Надеюсь, мы сможем привлечь больше людей [к работе над законопроектами о санкциях]», – отметил он.

Многие сенаторы по-прежнему хотят привлечь российские власти к ответственности за возможное вмешательство в выборы в США и политику в других странах, но в сенате нет консенсуса по поводу конкретных мер, указывает агентство. Парламентарии также видят риски от новых санкций для экономики самих Соединенных Штатов. Еще одним фактором агентство называет разобщенность американского конгресса США: большинство в палате представителей составляют демократы, а в сенате – республиканцы. В результате законопроекты сталкиваются с трудностями при прохождении через конгресс, если их не поддерживает американский президент Дональд Трамп.

«Санкции могут быть палкой о двух концах», – заявил в беседе с агентством руководитель сенатского комитета по внутренней безопасности Рон Джонсон. «Следует немного подождать и подумать, что мы в реальности можем сделать», – отметил он.

В начале апреля Рубио вместе с сенатором-демократом от штата Мэриленд Крисом Ван Холленом внесли в конгресс США законопроект о санкциях против России за возможные попытки вмешаться в американские выборы в будущем. Документ предусматривает возможность введения мер против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России, а также российского суверенного долга. В 2018 г. сенаторы уже вносили в конгресс США похожий законопроект, но парламентарии его не поддержали.

Технологии
Новости

ФСБ и операторы связи нашли угрозу в технологии, используемой в iPhone

Ведомости
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Российские мобильные операторы – МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» (бренд «Билайн») – раскритиковали планы внедрить в стране технологию встроенной сим-карты (eSIM), используемую в последних моделях устройств Apple и Samsung, сообщает РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке. Технология позволяет подключаться к сети сотовой связи без использования физической сим-карты.

Перспективы внедрения eSim в России обсуждались на совещании в конце марта. Во встрече приняли участие представители правительства, Федеральной службы безопасности (ФСБ) и операторов. Операторы считают, что использование технологии усилит конкуренцию со стороны виртуальных мобильных операторов и развяжет ценовые войны между телекоммуникационными компаниями. Внедрение eSim в России также приведет к росту влияния зарубежных производителей гаджетов и числа хакерских атак, уверены они.

«Мы предвидим существенный рост количества и интенсивности хакерских атак, в том числе в виде подмены операторского профиля в процессе загрузки с последующим отключением устройства или кражи пользовательского профиля eSim и его клонирования на других девайсах», – заявил РБК представитель «Мегафона». Представители МТС и «Вымпелкома» отказались комментировать изданию эту информацию.

Позицию операторов поддержала Федеральная служба безопасности (ФСБ). Представитель 8-го центра ФСБ (Центр защиты информации и специальной связи) предрек на совещании сложности с применением отечественной криптографии в новой технологии. В августе 2018 г. Минкомсвязи предложило сотовым операторам связи перейти на сим-карты с одобренным спецслужбой шифрованием и менять их каждые 15 месяцев. Операторы заявили, что это потребует более 5 млрд руб. Осенью того же года RNS со ссылкой на федерального чиновника и источник, близкий к одному из операторов, сообщал, что разработку приостановили. В ФСБ не ответили на запрос РБК.

Бизнес
Новости

Сечин раскритиковал меры правительства по компенсации потерь нефтяников

Ведомости
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Меры, принятые правительством по итогам совещания 26 марта под председательством вице-премьера Дмитрия Козака, были объявлены без обсуждения с нефтяными компаниями, говорится в письме главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина премьеру Дмитрию Медведеву, передает «Интерфакс». При этом именно нефтяные компании несут потери от сдерживания цен на моторные топлива и нерыночного регулирования внутреннего рынка, отмечает Сечин в письме. С мая прошлого года фактически ведется ручное нерыночное регулирование цен, правительству предлагают все новые механизмы ручного регулирования предпринимательской деятельности, говорится в письме. Эти предложения создают системные риски для функционирования нефтяной отрасли, что, «по мнению абсолютного большинства участников рынка, становится дублированием уже существующих регуляторных инструментов», утверждает Сечин в письме.

В конце марта правительство приняло решение продлить до июля срок действия соглашений с нефтяными компаниями по сдерживанию цен на топливо. Розничные цены на топливо были заморожены и скорректированы только на рост НДС, а мелкооптовые цены снизились на 5–16%. При этом существенно выросли сопутствующие затраты на производство и на 50% увеличились акцизы на топливо. В результате таких мер нефтяная отрасль фактически субсидирует смежные отрасли экономики, говорится в письме.

«Роснефть» оценивает потери от замораживания цен, увеличения акцизов, эффекта завершения большого налогового маневра и некорректной настройки механизма демпфера с мая 2018 г. более чем в 75 млрд руб. В случае продления соглашения потери компании будут составлять 30 млрд руб. в квартал, пишет Сечин. При этом, по его словам, компенсационные механизмы так и не заработали.

Сейчас внутренний рынок топлива сбалансирован и дает возможность перехода к рыночным механизмам регулирования, указывает Сечин. Он предлагает с мая обязать недропользователей перерабатывать нефть на российских НПЗ и поставлять на внутренний рынок нефтепродукты в объеме не менее 17,5% от нефти, добываемой в России. Правительство одобрило эту меру еще в сентябре, но профильные ведомства заявляли о сложности ее администрирования.

Представитель Козака не стал комментировать письмо Сечина. В пресс-службе «Роснефти» агентству заявили, что компания не комментирует рабочую переписку. На прошлой неделе Козак объявил о продлении соглашения о стабилизации рынка топлива до июля. «В этом году нам надо уйти от ручного управления. Нам надо уже в ближайшее время с учетом демпфера сделать самонастраивающийся механизм», – заявил Козак. Отдельных дополнительных соглашений с компаниями подписано не было, рассказали «Ведомостям» два собеседника, близкие к двум нефтеперерабатывающим компаниям. По их информации, был подписан протокол совещания у Козака от прошлого вторника, 26 марта.

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