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«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Международные следователи Объединенной следственной группы (JIT), расследующие катастрофу пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом, купили «важную улику» по этому делу у посредников из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

По данным «Новой газеты», они заплатили «десятки тысяч долларов», чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, как считают в JIT, мог быть сбит лайнер. Кто именно продал следователям обломки «Бука», газета не уточняет. Подлинный ли это вещдок, неизвестно. Прокурор Нидерландов и руководитель JIT Фред Вестербеке ранее говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете, сбившей самолет.

Рейс МН17 Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины пять лет назад, 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. Расследование катастрофы взяла на себя JIT, которая 24 мая 2018 г. впервые показала обломки «Бука», по ее мнению, сбившего пассажирский лайнер. Тогда же международные следователи сообщили, что этот комплекс, по их данным, принадлежал российским военным и был закреплен за 53-й зенитной ракетной бригадой в Курской области. Из России он был доставлен на восток Украины сторонниками ДНР и ЛНР, считают в JIT.

В июне этого года JIT назвала фигурантов этого дела. Ими стали три россиянина и украинец: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Они, по мнению JIT, знали о переброске «Бука» в район города Снежное Донецкой области. Кроме того, могли участвовать в перевозке комплекса на Донбасс, а также установке перед крушением пассажирского самолета. Вестербеке заявил, что требовать выдачи фигурантов после выдвижения обвинений его страна не будет, поскольку конституции России и Украины выдачу запрещают, но будут посланы требования об их допросе.