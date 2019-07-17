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Мосгоризбирком заявил о готовности перепроверить документы кандидатов в Мосгордуму

Мосгоризбирком готов перепроверить все документы кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов. По его словам, пока таких жалоб не поступало.

Накануне отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина.

Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Председатель окружной избирательной комиссии, которая принимала решения по регистрации Соболь, сказала, что большинство ее подписей были признаны недействительными из-за ошибок сборщиков при оформлении подписных листов.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму, но не будут в нее вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал кандидатов обращаться в суд, если они найдут какие-либо нарушения в действиях Мосгоризбиркома.