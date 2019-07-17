Политика

Новости

СБУ сообщила о задержании участника транспортировки «Бука» из дела MH17

Водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», который, как считает Украина, сбил малазийский Boeing в Донбассе, был задержан и отбывает наказание. Об этом заявил замначальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков во время брифинга, который транслировал телеканал «Громадське».

СБУ установила, кому принадлежал этот тягач, благодаря видео транспортировки «Бука» в Донецке. Мужчина, имя которого Маяков не назвал, был задержан спустя три года после этого при пересечении границы с Россией на подконтрольной Украине территории.

Водителя тягача задержали в 2016 г., уточнила «Громадське» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он осужден по статье «террористический акт».

Boeing МН17 Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. В июне международные расследователи назвали четверых обвиняемых в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.