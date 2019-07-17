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СБУ сообщила о задержании участника транспортировки «Бука» из дела MH17

Ведомости
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Водитель автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс «Бук», который, как считает Украина, сбил малазийский Boeing в Донбассе, был задержан и отбывает наказание. Об этом заявил замначальника главного следственного управления Службы безопасности Украины (СБУ) Виталий Маяков во время брифинга, который транслировал телеканал «Громадське».

СБУ установила, кому принадлежал этот тягач, благодаря видео транспортировки «Бука» в Донецке. Мужчина, имя которого Маяков не назвал, был задержан спустя три года после этого при пересечении границы с Россией на подконтрольной Украине территории.

Водителя тягача задержали в 2016 г., уточнила «Громадське» пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская. Он осужден по статье «террористический акт».

Boeing МН17 Malaysia Airlines был сбит в Донецкой области 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к крушению самолета и обвиняют в трагедии Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. В июне международные расследователи назвали четверых обвиняемых в крушении Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

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Финансы
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Прибыль банков превысила триллион рублей в первом полугодии

Ведомости
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Прибыль банковского сектора по итогам первой половины 2019 г. составила 1,005 трлн руб., говорится в обзоре ЦБ о развитии банковского сектора. За аналогичный период прошлого года банки заработали 634 млрд руб.

В банковском секторе преобладают прибыльные кредитные организации, отмечает регулятор. Прибыль показали 365 банков, убыток — 99. Доля убыточных кредитных организаций снизилась с 28% до 21%. Почти половину прибыли сектора заработал Сбербанк. Его чистая прибыль за первое полугодие составила 444,2 млрд руб. Это на 11,7% больше, чем в январе – июне 2018 г.

По итогам 2018 г. прибыль банков составила 1,3 трлн руб., что в 1,7 раза превысило показатель 2017 г. На финансовый результат оказали влияние показатели санируемых банков, отмечал ЦБ. Без них прибыль банковского сектора в прошлом году достигла 1,9 трлн руб.

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Кремль отреагировал на задержание матери, купившей лекарства для сына

Ведомости
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Кремль озабочен ситуацией с задержанием матери неизлечимо больного ребенка, которая купила для него незарегистрированный в России препарат от судорог. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Кремль в связи с ситуацией обратится в Минздрав и потребует от ведомства навести порядок в системе оборота медикаментов для паллиативной помощи. «Мы ознакомились [с сообщениями о задержании матери], это действительно вызывает обеспокоенность. Понятно, когда речь идет о каких-то злоупотреблениях, но в данном случае речь идет о матери больного ребенка», – заявил представитель Кремля.

Он отметил, что сейчас «ситуация разрешена, но разрешена частично», поскольку остается уголовное дело против матери, купившей незарегистрированное лекарство. Песков напомнил, что тема оборота наркотических медицинских средств затрагивалась на последней прямой линии с Владимиром Путиным. Тогда же министр здравоохранения Вероника Скворцова обещала разобраться с ситуацией.

О задержании матери ребенка, страдающего от генетического заболевания – болезни Баттена, сообщила в Facebook директор фонда «Дом с маяком» Лида Мониава. По ее словам, Елена Боголюбова 16 июля пришла в почтовое отделение получить посылку с заказанным для ребенка препаратом, не зарегистрированным в России. В этот момент ей сообщили, что она получила контрабанду и задержана. Пресс-служба столичного управления МВД заявила, что сотрудники полиции не участвовали в задержании Боголюбовой. «Этим делом занималась таможенная служба», – уточнил источник «Интерфакса». Женщину отпустили после того, как учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер позвонила в правительство.

Летом 2018 г. в Москве было возбуждено уголовное дело против матери ребенка-инвалида Екатерины Конновой. Она хотела продать излишки диазепама, которые у нее остались, договорилась с покупателем через интернет. Покупатель оказался сотрудником полиции, женщину задержали с поличным. Ей вменили сбыт наркотиков. Дело вызвало широкий общественный резонанс, позже ГУ МВД Москвы его закрыло.

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Политика
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Кремль прокомментировал предложения Володина об изменении Конституции

Ведомости
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В Кремле ознакомились со статьей спикера Госдумы Вячеслава Володина об изменении Конституции и считают это темой для дискуссии. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Володин изложил свою личную точку зрения, отметил Песков. Это новая инициатива, поэтому какой-либо позиции на этот счет у Кремля нет, добавил пресс-секретарь президента.

Володин в апреле предложил внести в Конституцию поправки, расширяющие полномочия Госдумы в части работы с правительством. Он указывал, что депутаты могли бы участвовать в консультациях при назначении кандидатов на посты вице-премьеров и министров.

В «Парламентской газете» 17 июля вышла статья Володина «Живая Конституция развития», в которой он объяснил свое предложение изменить основной закон страны. По его мнению, поправки в Конституцию необходимы, чтобы исправить дисбаланс между законодательной и исполнительной ветвями власти.

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Бизнес
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Еврокомиссия начала антимонопольное расследование в отношении Amazon

Ведомости
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Еврокомиссия (ЕК) начала антимонопольное расследование в отношении американского интернет-гиганта Amazon. ЕК хочет проверить, не нарушает ли правила конкуренции ЕС то, что компания совмещает функции и ритейлера, и торговой площадки, которая собирает данные своих конкурентов – независимых ритейлеров, говорится в ее сообщении.

«Предоставляя свою площадку для независимых продавцов, Amazon постоянно собирает данные об активности на своей платформе. Основываясь на предварительных данных, ЕК считает, что Amazon, похоже, использует информацию, которая может повлиять на конкуренцию: о продавцах, их продуктах и сделках в рамках платформы», – указывается в сообщении.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер отметила, что жители ЕС все чаще покупают в интернете, из-за чего конкуренция в розничной торговле усилилась, а покупатели получили возможность выбрать наиболее выгодные цены. «Мы должны обеспечить, чтобы крупные онлайн-платформы не убирали эти преимущества с помощью антиконкурентного поведения», – подчеркнула Вестагер. Она добавила, что в ходе расследования будет изучена деловая практика Amazon.

ЕК рассмотрит стандартные соглашения между Amazon и продавцами на его торговой площадке, которые позволяют розничному бизнесу Amazon анализировать информацию о сторонних ритейлерах. Комиссия также проверит, влияет ли на конкуренцию использование собранных данных. Amazon сообщил, что будет сотрудничать с антимонопольными органами ЕС, уточняет Reuters.

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Финансы
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ЦБ рекомендовал банкам активнее информировать об условиях льготной ипотеки

Ведомости
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Население недостаточно осведомлено о программе льготной ипотеки, следует из сообщения ЦБ. Регулятор рекомендовал банкам активнее информировать граждан об условиях этой программы.

В частности, ЦБ предложил предоставлять информацию о программе в виде специальной памятки, а также проводить регулярное обучение кредитных специалистов. Кроме того, банкам рекомендовано публиковать в специальном разделе на своих сайтах информацию об условиях получения льготных кредитов, включая требования к заемщику и предмету залога.

Регулятор подчеркнул, что эта программа имеет высокую социальную значимость. Поэтому не рекомендовано предлагать клиентам дополнительные платные услуги, которые не упомянуты в госпрограмме и могут увеличить стоимость обслуживания кредита.

Льготная семейная ипотека запущена в 2018 г. Получить ее могут те, у кого родится второй или последующий ребенок в период с начала 2018 г. по конец 2022 г., при покупке квартиры в новостройке. По данным Минфина, с февраля 2018 г. по апрель 2019 г. было выдано 9422 таких кредита на 23,7 млрд руб. – менее 1% от всех выданных ипотечных кредитов за этот срок. В июне банки начали снижать ставки семейной ипотеки ниже предписанных 6%. Однако из-за страховки кредиты по этой программе могут обойтись существенно дороже.

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Политика
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Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Ведомости
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Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Власов попросил суд перевести его под домашний арест. Он напомнил, что написал явку с повинной и частично возместил ущерб. Суд отказался смягчить ему меру пресечения.

В начале июля Московский гарнизонный военный суд отправил под стражу пятерых сотрудников ФСБ, а еще двоих – под домашний арест. Им вменяют разбой в составе организованной группы в крупном размере (ч. 4 ст. 162 УК). Почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров рассказывал «Интерфаксу», что среди фигурантов три человека из спецподразделения «Альфа» и один из «Вымпела». Начальник «Альфы» генерал-майор Валерий Канакин был уволен c должности.

Собеседник «Ведомостей» в правоохранительных органах рассказал, что задержанных подозревают в том, что в ходе инсценированного ими 10 июня обыска в банке «Металлург» они завладели 136 млн руб., принадлежавших московскому предпринимателю. Их также проверяют на причастность к другим преступлениям.

Политика
Новости

ФСИН начала проверку после публикации нового видео с пытками в ярославской колонии

Ведомости
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Управление ФСИН по Ярославской области начало служебную проверку после публикации видео о применении физической силы и специальных средств сотрудниками колонии к осужденному, сообщается на сайте ведомства.

«Новая газета» 17 июля опубликовала новое видео применения силы сотрудниками ярославской исправительной колонии № 1 к осужденным, это произошло в феврале 2016 г. Видео было восстановлено экспертами с изъятой в колонии техники.

По словам бывшего заключенного этой колонии Руслана Вахапова, осужденный Андрей Иванов несколько раз жаловался администрации, что ему не выдают туалетную бумагу из его личных вещей. После этого сотрудники колонии решили провести с ним «воспитательные мероприятия». На защиту Иванова встали его сокамерники. Сотрудники колонии начали избивать их дубинками.

В июле 2018 г. «Новая газета» опубликовала видео, на которой сотрудники этой же колонии пытали осужденного Евгения Макарова. После публикации ФСИН назначила служебную проверку, а управление СКР по региону возбудило уголовное дело. Его фигурантами стали 15 сотрудников ярославской колонии. 12 из них сейчас находятся в СИЗО, трое под домашним арестом.

Бизнес
Новости

Владелец Louis Vuitton обогнал Гейтса в списке самых богатых людей мира

Ведомости
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Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно поднялся на вторую строчку сразу в двух рейтингах богатейших людей мира – агентства Bloomberg и журнала Forbes. До этого второе место в списках занимал основатель Microsoft Билл Гейтс.

Bloomberg оценил состояние Арно в $108 млрд, а Гейтса – в $107 млрд. Оценки Forbes немного ниже: $104,8 млрд у Арно и $103,7 млрд у Гейтса.

Гейтс ни разу не опускался ниже второго места за семилетнюю историю рейтинга Bloomberg Billionaires Index. Агентство отмечает, что основатель Microsoft мог бы оставаться самым богатым человек в мире, если бы не его благотворительная деятельность. Он пожертвовал более $35 млрд в фонд Билла и Мелинды Гейтс.

Рейтинг миллиардеров по-прежнему возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, несмотря на развод, который сделал его бывшую жену одной из самых богатых женщин в мире. По оценке Bloomberg, cостояние Безоса после развода составляет около $125 млрд, его экс-супруги – около $40 млрд.

Политика
Новости

Мосгоризбирком заявил о готовности перепроверить документы кандидатов в Мосгордуму

Ведомости
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Мосгоризбирком готов перепроверить все документы кандидатов в Мосгордуму, которым было отказано в регистрации, если от них поступят официальные жалобы. Об этом «РИА Новости» сообщил председатель комиссии Валентин Горбунов. По его словам, пока таких жалоб не поступало.

Накануне отказ в регистрации получили сторонники Алексея Навального Любовь Соболь и Иван Жданов, муниципальные депутаты Константин Янкаускас и Юлия Галямина, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков и его соратник Александр Соловьев, члены «Яблока» Сергей Митрохин, Елена Русакова, Кирилл Гончаров. За день до этого избирательная комиссия отказалась зарегистрировать муниципального депутата Илью Яшина.

Основной причиной отказа в регистрации стало превышение допустимой доли недействительных подписей избирателей. Председатель окружной избирательной комиссии, которая принимала решения по регистрации Соболь, сказала, что большинство ее подписей были признаны недействительными из-за ошибок сборщиков при оформлении подписных листов.

В Кремле заявили, что следят за ситуацией вокруг выборов в Мосгордуму, но не будут в нее вмешиваться. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал кандидатов обращаться в суд, если они найдут какие-либо нарушения в действиях Мосгоризбиркома.

Политика
Новости

«Новая газета»: международные следователи купили «важную улику» по делу MH17

Ведомости
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Международные следователи Объединенной следственной группы (JIT), расследующие катастрофу пассажирского самолета Boeing 777 над Донбассом, купили «важную улику» по этому делу у посредников из самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает «Новая газета», не указывая источник информации.

По данным «Новой газеты», они заплатили «десятки тысяч долларов», чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, как считают в JIT, мог быть сбит лайнер. Кто именно продал следователям обломки «Бука», газета не уточняет. Подлинный ли это вещдок, неизвестно. Прокурор Нидерландов и руководитель JIT Фред Вестербеке ранее говорил, что международные следователи до сих пор изучают данные о ракете, сбившей самолет.

Рейс МН17 Malaysia Airlines потерпел крушение в Донецкой области Украины пять лет назад, 17 июля 2014 г. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней Киев. Москва также отрицает свою причастность к случившемуся. Расследование катастрофы взяла на себя JIT, которая 24 мая 2018 г. впервые показала обломки «Бука», по ее мнению, сбившего пассажирский лайнер. Тогда же международные следователи сообщили, что этот комплекс, по их данным, принадлежал российским военным и был закреплен за 53-й зенитной ракетной бригадой в Курской области. Из России он был доставлен на восток Украины сторонниками ДНР и ЛНР, считают в JIT.

В июне этого года JIT назвала фигурантов этого дела. Ими стали три россиянина и украинец: граждане России Игорь Стрелков (Гиркин), Сергей Дубинский и Олег Пулатов и гражданин Украины Леонид Харченко. Они, по мнению JIT, знали о переброске «Бука» в район города Снежное Донецкой области. Кроме того, могли участвовать в перевозке комплекса на Донбасс, а также установке перед крушением пассажирского самолета. Вестербеке заявил, что требовать выдачи фигурантов после выдвижения обвинений его страна не будет, поскольку конституции России и Украины выдачу запрещают, но будут посланы требования об их допросе.

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Бизнес
Новости

Бренд Sela перешел владельцу Befree и Love Republic

Ведомости
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Бренд Sela перешел Melon Fashion Group (управляет сетями одежды Befree, Love Republic и Zarina). Об этом свидетельствуют данные Роспатента, сообщает РБК.

В «СПАРК-Интерфаксе» указано, что Melon Fashion Group получила право на товарный знак Sela 15 июля. Стороны сделку не комментируют.

Melon Fashion Group ведет переговоры о покупке сети магазинов одежды Sela, сообщал РБК со ссылкой на источники в конце мая. За несколько месяцев до этого основной владелец Sela Борис Остроброд рассказывал «Коммерсанту», что рассчитывает привлечь инвесторов в обмен на долю в компании.

Sela основана в 1991 г. По собственным данным компании, сеть насчитывает более 400 магазинов, а также представительства в девяти странах.

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