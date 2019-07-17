Политика

Новости

Стороны конфликта в Донбассе договорились о бессрочном прекращении огня

Стороны конфликта на востоке Украины должны полностью бессрочно прекратить огонь с 21 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полномочного представителя России в контактной группе Бориса Грызлова. «Контактной группой было принято заявление о бессрочном режиме прекращения огня – летнем перемирии, начиная с 21 июля 2019 г.», – заявил он. Эту информацию подтвердил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Грызлов пояснил, что итогом встречи контактной группы стало и утверждение дополнительных мер для соблюдения режима прекращения огня. Пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер написала в Facebook, что в районе станицы Луганской завершено разведение военной техники и участники группы договорились о демонтаже укреплений в этом районе. Также они совместно отремонтируют мост в этой станице.

По словам Олифер, на заседании группы была подтверждена информация о местонахождении 69 граждан Украины, которых удерживают сепаратисты. В украинских тюрьмах находятся 208 человек, о которых представители Донбасса запрашивали информацию у Киева. Участники группы договорились начать юридическую подготовку к их освобождению и обмену.

Создание трехсторонней контактной группы стало следствием минских соглашений по итогам переговоров в 2014 г. В группу входят представители Украины, России и ОБСЕ. Группа приняла уже три документа, предусматривающих шаги по деэскалации конфликта, но после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки. Переговоры, состоявшиеся 17 июля, стали первой встречей группы после разговора президента Украины Владимира Зеленского с российским коллегой Владимиром Путиным. После следующей встречи внешнеполитических советников лидеров государств нормандского формата могут встретиться уже сами лидеры Украины, Германии, Франции и России, заявлял Зеленский.