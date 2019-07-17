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Зеленский решил упростить получение гражданства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам, об этом сообщает его пресс-служба. В данный момент законодательство Украины запрещает второе гражданство.

Российский президент Владимир Путин 17 июля подписал указ, который упростил получение гражданства России всем жителям Донецкой и Луганской областей. С апреля текущего года такой порядок получения российских паспортов распространялся на жителей самопровозглашенных ДНР И ЛНР. В пресс-службе президента Украины отметили, что встретили это известие «с грустью и негодованием».

В сообщении отмечается, что второе гражданство может быть предоставлено «этническим украинцам из дружественных стран», стремящимся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Зеленский поручил разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства тем, кто «страдает от нарушения прав и свобод в своих странах».

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.