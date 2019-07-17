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Путин расширил упрощенный порядок получения гражданства на весь Донбасс

Президент России Владимир Путин распространил право получения российского гражданства в упрощенном порядке на жителей Донецкой и Луганской областей Украины. Указ опубликован на портале правовой информации.

В конце апреля Путин подписал указ о выдаче российских паспортов жителям некоторых районов Донбасса в упрощенном порядке. Речь шла только о жителях самопровозглашенных Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР). Путин пояснял, что Москва не хочет создавать этим решением проблемы Киеву, но ситуация с правами человека в Донбассе переходит границы. Позже российский президент допустил, что в будущем получить российский паспорт по упрощенной схеме смогут все украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал это решение попыткой «соблазнить» украинцев российскими паспортами. Он подчеркнул, что если кто-то и получит российское гражданство, то сделает это ради заработка или в попытке скрыться от уголовного преследования на Украине.

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР началась в середине июня. Тогда сообщалось, что заявки на получение паспортов подали 12 000 жителей ДНР и ЛНР, более 1200 заявлений было одобрено.

Выдача российских паспортов жителям Донбасса