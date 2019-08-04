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В Техасе 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре

Вооруженный винтовкой человек в субботу открыл огонь в магазине Walmart в Эль-Пасо, штат Техас, передает Reuters. По данным агентства, стрельба продолжалась всего несколько минут, однако, согласно последним данным, в результате нее погибли 20 человек, еще 26 получили ранения, в том числе двое детей.

Стрелок сам сдался полиции. Им оказался 21-летний мужчина, который приехал из города Мак-Аллен, расположенного в 1000 км от Эль-Пасо. По данным агентства, его зовут Патрик Крузиус. Перед тем как отправиться в магазин и расстрелять людей, он опубликовал в интернете манифест, в котором назвал свое нападение ответом на «латиноамериканское вторжение в Техас». Он также выразил поддержку боевику, который застрелил 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года.

Эль-Пасо вместе с соседними Лас-Крусес и Нью-Мексико образуют приграничную зону, в которой проживает самый большой процент двуязычного населения в США, отмечает Reuters. Среди погибших – трое граждан Мексики, еще шестеро мексиканцев были ранены.

Телеканал CNN сообщает, что по факту стрельбы ФБР возбудило уголовное дело о теракте. Губернатор Техаса Грег Эбботт, однако, заявил журналистам, что преступление квалифицировано как убийство на почве ненависти. Президент Дональд Трамп назвал произошедшее актом трусости.