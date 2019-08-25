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Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7

Американский президент Дональд Трамп заявил, что он «вполне возможно» пригласит российского коллегу Владимира Путина в качестве гостя на следующий саммит «большой семерки», который пройдет в США. Слова президента передает агентство Bloomberg.

Кремль рассмотрит это приглашение, если оно поступит, прокомментировал слова Трампа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Президент Путин на пресс-конференции уже отвечал: если будет, то мы обязательно рассмотрим», — сказал он «РИА Новости».

Трамп также отметил, что не знает вернется ли в итоге Россия в G8, но подтвердил, что эта тема обсуждалась лидерами «большой семерки». Ранее президент США и председательствующий в этом году в G7 президент Франции Эмманюэль Макрон высказались за приглашение Путина на саммит в 2020 г. Песков в ответ заявил, что для России возвращение к G8 не является самоцелью, поскольку многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он отметил, что Москва не отказывается от общения с иностранными коллегами в любых форматах.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит «большой семерки». В нем участвуют Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Формат G7 появился в 1976 г., в 1997 г. к нему присоединилась Россия и он стал называться G8. В марте 2014 г. из-за событий на Украине западные участники объединения приняли решение вернуться к формату «семерки».