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Росгвардия пообещала изучить законопроект об идентификационных номерах

Росгвардия изучит законопроект, обязывающий сотрудников правоохранительных органов носить идентификационные номера, заявил «РИА Новости» представитель ведомства Валерий Грибакин. В частности, по его словам, будет проанализировано, насколько данная инициатива отвечает общественному запросу и соответствует стандартам безопасности.

Накануне член Совета Федерации и бывший уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин внес в Госдуму законопроект, предлагающий обязать сотрудников Росгвардии и полиции носить идентификационные номера во время службы. Номер, по мнению сенатора, должен находиться на форменной одежде или амуниции так, чтобы его было хорошо видно.

«Ведомостям» не удалось ознакомиться с полной версией документа, поскольку на момент публикации он не был доступен на сайте Госдумы. Сообщалось, что на сервере ведутся технические работы. Они начались вечером 24 августа.

Предложение ввести обязательную идентификацию полицейских и сотрудников Росгвардии появилось на фоне массовых задержаний и разгонов протестов в Москве. На них сотрудники правоохранительных органов перестали носить жетоны с номерами и стали скрывать лица.

Задержания в центре Москвы