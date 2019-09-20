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РФС отказался зарегистрировать Кокорина для участия в чемпионате России

Российский футбольный союз (РФС) отказал петербургскому футбольному клубу «Зенит» в регистрации нападающего Александра Кокорина для участия в чемпионате России вне регистрационного периода. Об этом в Instagram сообщил главный тренер клуба Сергей Семак. «Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти, на сей раз футбольной», – написал Семак. Он напомнил, что Кокорин год не играл профессионально в футбол. «Так теперь его решили еще на пять месяцев оставить без футбола», – добавил Семак.

Позже Семак удалил пост, принеся извинения. «Информация требует более тщательного изучения и проверки», – пояснил он.

В свою очередь гендиректор «Зенита» Александр Медведев заявил РИА «Новости», что в регистрации отказано на законных основаниях, то есть по «процедурным параметрам». По словам Медведева, для Кокорина сейчас главным является восстановление игровой формы.

РФС подтвердил отказ в регистрации Кокорина. «В силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 г.)», – поясняется причина отказа на официальном сайте РФС. РФС может зарегистрировать Кокорина в установленном порядке в ближайший регистрационный период, добавили в союзе.

Во вторник, 17 сентября, Кокорин отпустили из колонии по УДО. Его задержали и арестовали в октябре прошлого года из-за участия в двух драках в центре Москвы. Вместе с Кокориным обвиняемыми по делу проходили его брат Кирилл, футболист Павел Мамаев и их знакомый Александр Протасовицкий. Пресненский суд Москвы в мае приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, а Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам колонии. На момент задержания Мамаев был полузащитником футбольного клуба «Краснодар», Кокорин – нападающим петербургского «Зенита». Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня, 17 сентября клуб заключил с ним новый контракт. Срок действия контракта «Краснодара» с Мамаева заканчивается в конце года. Ранее «Краснодар» подал заявку в РФС о расторжении договора с ним.

22 февраля президентом Российского футбольного союза (РФС) был избран гендиректор «Газпром нефти» Александр Дюков. До назначения на этот пост Дюков занимал должность председателя совета директоров «Зенита».

Как Кокорин и Мамаев вышли на свободу. Фотографии