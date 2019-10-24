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Суд продлил арест Абызова до конца января

Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Суд также продлил арест на аналогичный период еще двум фигурантам дела: бывшему гендиректору «Сибэко» Александру Пелипасову и бывшему члену совета директоров компании Николаю Степанову.

В ходе заседания судья приобщила к материалам дела по ходатайству защиты личные поручительства за Абызова актрисы Чулпан Хаматовой, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, актрисы Ксении Раппопорт, а также политиков Александра Волошина и Аркадия Дворковича. Следствие указывало, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования. По словам следователя Сергея Степанова, расследование уголовного дела продолжается. Абызов в суде заявил, что у суда нет оснований сомневаться в его невиновности. «Как я могу признать себя виновным, если я не понимаю, в чем меня обвиняют. На сегодня я виновен только в одном: я готов признаться только в том, что я невиновен», – сказал он. Экс-министр также упомянул о вынужденном отъезде своего несовершеннолетнего сына в США из-за опасений, что его могут изъять органы опеки.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в мае 2018 г. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает.