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Суд продлил арест Абызова до конца января

Ведомости
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Басманный суд Москвы продлил до 25 января арест бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда. Суд также продлил арест на аналогичный период еще двум фигурантам дела: бывшему гендиректору «Сибэко» Александру Пелипасову и бывшему члену совета директоров компании Николаю Степанову.

В ходе заседания судья приобщила к материалам дела по ходатайству защиты личные поручительства за Абызова актрисы Чулпан Хаматовой, учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам «Вера» Нюты Федермессер, актрисы Ксении Раппопорт, а также политиков Александра Волошина и Аркадия Дворковича. Следствие указывало, что, находясь на свободе, экс-министр может скрыться, попытаться уничтожить доказательства по делу, оказать давление на свидетелей, продолжить заниматься преступной деятельностью и иным образом помешать ходу расследования. По словам следователя Сергея Степанова, расследование уголовного дела продолжается. Абызов в суде заявил, что у суда нет оснований сомневаться в его невиновности. «Как я могу признать себя виновным, если я не понимаю, в чем меня обвиняют. На сегодня я виновен только в одном: я готов признаться только в том, что я невиновен», – сказал он. Экс-министр также упомянул о вынужденном отъезде своего несовершеннолетнего сына в США из-за опасений, что его могут изъять органы опеки.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Его задержали в мае 2018 г. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. Экс-министр вину не признает.

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Бизнес
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«Новатэк» перевел почти все расчеты экспортных контрактов в евро

Ведомости
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«Новатэк» переходит во взаиморасчетах с клиентами на евро, заявил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон. По его словам, уже сейчас европейская валюта используется в большинстве контрактов на экспорт.

«Мы начали процесс перехода на евро задолго до «Роснефти», – передает слова Михельсона корреспондент «Ведомостей». Он напомнил, что компания попала под секторальные санкции в июле 2014 г. «Американские юридические и физические лица не могут нам предоставлять кредитование... Мы в основном в расчетах с контрагентами применяем евро», – добавил он.

Ранее о переходе во взаиморасчетах из долларов в евро заявил главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин. «Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро», – заявил он.

Сейчас доля доллара в мировой торговле превышает 60%, а в торговле нефтью и нефтепродуктами – 90%, говорил Сечин. По его словам, такому «монополизму» необходимо противостоять. Сечин считает, что уже через 10 лет доля юаня может существенно вырасти с текущих 2–5%.

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Финансы
Новости

Костин заявил о наступлении «санкционной паузы» в отношении России

Ведомости
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Президент ВТБ Андрей Костин заявил о наступлении «санкционной паузы». В ближайшее время «усиление санкционного давления» на Россию происходить не будет, сказал он в интервью телеканалу «Россия-24». «Возможно, будут какие-то подвижки, которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций», – добавил Костин.

По его мнению, на данный момент инвесторы опасаются покупать акции ВТБ. «Я по-прежнему считаю, что санкции создают серьезные препятствия, хотя, строго говоря, в правовом плане продажа существующих акций не является нарушением санкций», – пояснил президент ВТБ. Костин напомнил, что первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов призвал разработать более амбициозную программу приватизации. «На днях вице-премьер опять заявил о том, что доля государства может снижаться до 50% + 1 акция. У нас такой шаг тоже есть – с 61% до 51% уйти», – пояснил Костин. Когда именно может произойти снижение размера госдоли, он не уточнил.

Ранее Силуанов заявил, что правительство собирается во время подготовки программы приватизации составить список госактивов, в которых России не обязательно оставаться.

ВТБ является одним из крупнейших российских банков. Основным акционером кредитной организации является государство с долей 60,93%.

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Политика
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Власти Москвы впервые за 11 лет не согласовали «Русский марш»

Ведомости
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Мэрия Москвы впервые за 11 лет отказала организаторам «Русского марша» в проведении акции 4 ноября в Люблино. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

В комитете «Нация и свобода» (входит в оргкомитет марша) сообщили, что власти не предлагали организаторам альтернативных маршрутов. «Написали, что отказывают, поскольку в городе много мероприятий в этот день, хотя в том году мы проводили. Мы считаем такую причину формальной и не соответствующей законодательству», – сообщили в комитете (цитата по «Интерфаксу»). По словам собеседника агентства, оргкомитет планирует продолжить переговоры с мэрией. В понедельник, 28 октября, отказ будет обжалован в Пресненском районном суде.

18 октября в мэрию было подано сразу две заявки на «Русские марши». Кроме оргкомитета, на акцию в тот же день и в том же месте заявились Владимир Бурмистров от незарегистрированной политической партии «Третья альтернатива» и Дмитрий Михайлов от Института национальной политики. Как сообщал ранее глава правления Института национальной политики, организатор «Русских маршей» 2016–2017 гг. Иван Белецкий, они планировали провести акцию под лозунгом «Правый марш», сообщает «Интерфакс». По словам Белецкого, совещание по «Русскому маршу» пройдет в мэрии 30 октября. К заявке Бурмистрова мэрия предложила присоединить заявку Дмитрия Михайлова от Института национальной политики. Марш совместно будут проводить «Третья альтернатива» и Институт национальной политики».

Шествие «Русский марш» – это ежегодная акция представителей русских националистических организаций и движений, которая проходит 4 ноября, в День народного единства, в крупных городах России.

Как прошел «Русский марш» в Москве

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Политика
Новости

Сотрудник ядерного центра в Сарове получил три года колонии за майнинг биткойнов

Ведомости
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Саровский городской суд оштрафовал на 200 000 руб. и приговорил к трем годам и трем месяцам колонии общего режима бывшего сотрудника Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) Андрея Рыбкина за майнинг криптовалют на рабочем месте, говорится на сайте суда. «Рыбкин также лишен права на два года занимать определенные должности в сфере компьютерной деятельности», – заявил «Интерфаксу» представитель суда.

В пресс-службе суда агентству рассказали, что обвиняемыми по делу проходили помимо Рыбкина еще два сотрудника – Андрей Шатохин и Денис Байков. Согласно материалам суда, с мая по сентябрь 2017 г. обвиняемые использовали в ночное время не задействованные в работе компьютеры и служебную локальную сеть для майнинга криптовалюты. Полученную в ходе незаконной деятельности прибыль они делили между собой. Всего институту был нанесен ущерб в размере 1,14 млн руб.

Ранее Рыбкину было предъявлено обвинение по нескольким статям УК: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения компьютерной информации (ст. 274 УК), использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК).

Неделей ранее суд приговорил Шатохина к четырем годам условно и штрафу в размере 250 000 руб. Другой фигурант дела – Байков – в сентябре был оштрафован на 450 000 руб.

Кто разбогател на криптовалюте

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Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США

Ведомости
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Бывший министр открытого правительства Михаил Абызов рассказал о вынужденном отъезде своего сына в США. Об этом Абызов упомянул во время заседания в Басманном суде Москвы, который сегодня рассматривает ходатайство следствия о продлении его ареста, сообщает РБК.

По словам экс-министра, его средний несовершеннолетний сын жил и учился в России, но из-за опасений, что его могут изъять органы опеки, он был вынужден уехать в США. Это для него личная большая трагедия, потому что он не представляет свою жизнь вне России, сказал Абызов. По его словам, сейчас все его активы, включая средства для обеспечения семьи, арестованы. «У меня на иждивении двое несовершеннолетних детей от бывшей супруги, я лишен возможности выплачивать им алименты, потому что все заблокировано», – сказал он.

Абызов с 2012 по 2018 г. занимал должность министра по координации работы открытого правительства. Сотрудники правоохранительных органов задержали его в мае 2018 г. Ему предъявили обвинение в создании преступного сообщества, использовании служебного положения и мошенничестве. Следствие считает, что Абызов в 2011–2014 гг. создал и возглавил преступное сообщество, которое, обманув акционеров «Сибэко» и РЭС, похитило 4 млрд руб. и вывело их за границу. В сентябре 2019 г. экс-министру предъявили новые обвинения по ст. 289 УК (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ст. 174.1 УК (легализация денежных средств). Абызов вину не признает.

Топ-менеджер, бизнесмен, чиновник. Карьера Абызова в фотографиях

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Политика
Новости

В Испании началось расследование по новому иску против Фридмана

Ведомости
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Судья Национальной судебной коллегии Испании начал расследование по иску против предпринимателя Михаила Фридмана и принадлежащей ему компании LetterOne, говорится в постановлении суда, сообщает испанское агентство Europa Press. Суд выясняет, мог ли предприниматель намеренно добиваться падения котировок испанской сети супермаркетов Dia для их покупки. 

DIA – одна из крупнейших сетей магазинов в Испании. Инвесткомпания LetterOne сообщила о намерении стать единственным владельцем ритейлера в начале февраля и предложила план оздоровления компании из трех шагов.

Представитель Михаила Фридмана назвал обвинения не соответствующими действительности и клеветническими. По его словам, эти обвинения против DIA, похоже, отражают ряд ложных утверждений, сделанных господином Долсетом о Zed WorldWide (бывший руководитель Zed WorldWide Хавьер Перес-Долсет). «Реальность такова, что DIA пострадала от неправильного руководства и ранее выявленных нарушений в бухгалтерском учете, которые негативно сказались на всех акционерах, включая LetterOne», – сказал он. Это неправильное руководство и нарушения в бухгалтерском учете произошли до того, как LetterOne приобрела контроль над DIA, под наблюдением прежнего совета директоров и бывшей управленческой команды. LetterOne потеряла больше, чем любой другой инвестор в DIA, сказал представитель.

21 октября Фридман давал показания в испанском суде по делу о банкротстве испанской технологической компании Zed WorldWide. Представитель LetterOne рассказал, что Фридману не предъявили никаких обвинений, сообщало «РИА Новости». По его словам, на допросе его попросили дать показания по поводу утверждений бывшего руководителя Zed WorldWide Хавьера Переса-Долсета. Испанский прокурор по борьбе с коррупцией Хосе Гринда после заседания сказал журналистам, что Фридман «останется в статусе обвиняемого со стороны прокуратуры», но никаких ограничительных мер обвинение для него просить не стало. По версии прокурора, Фридман оказывал влияние на финансовое состояние Zed через третьих лиц, а также «контролировал события», которые привели к неплатежеспособности компании.

Группа Zed занимается развлекательными мобильными и компьютерными технологиями. В 2017 г. Фридман направил в испанскую прокуратуру заявление, в котором опровергал любую связь с банкротством Zed WorldWide.

Бизнес
Новости

«Аэрофлот» закрыл для владельцев золотых карт бизнес-залы еще в восьми городах

Ведомости
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Авиакомпания «Аэрофлот» закрыла доступ участников золотого уровня программы «Аэрофлот.Бонус» в бизнес-залы еще восьми городов, следует из сообщений на сайте компании. Новые ограничения начнут действовать 25 октября.

Это касается бизнес-залов в аэропортах Владикавказа, Волгограда, Воронежа, Мурманска, Ставрополя, Томска, Тюмени и Челябинска. Владельцам карт золотого уровня, купившим билеты класса эконом, автоматически начислят в качестве компенсации 3000 миль. Ранее в пресс-службе авиакомпании поясняли, что изменение условий доступа в залы повышенной комфортности связано с экономической целесообразностью.

В августе «Аэрофлот» закрыл клиентам с золотыми картами доступ в бизнес-залы в аэропортах двух городов. В середине сентября ограничения распространились еще на 18 городов. С 20 сентября опцию для клиентов «Аэрофлота» с золотыми бонусными картами возобновили в аэропортах Самары, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саратова, с 28 сентября – в аэропортах Краснодара и Анапы. С 25 октября возобновят в Магасе. Запрет по-прежнему касается аэропортов Астрахани, Барнаула, Владивостока, Калининграда, Кемерова, Минеральных Вод, Новокузнецка, Новосибирска, Перми, Салехарда, Хабаровска, Якутска, Геленджика, Грозного, Иркутска, Магаса, Нижневартовска, Ханты-Мансийска.

На конец 2018 г. у «Аэрофлота» было более 78 000 обладателей золотых карт и 8000 – платиновых карт. Всего участников программы «Аэрофлот.Бонус» – 9,3 млн человек.

Технологии
Новости

Котировки Twitter упали почти на 20% после публикации финансовых результатов

Ведомости
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Акции американского сервиса микроблогов Twitter Inc. в ходе предварительных торгов подешевели на 18,99% до $31,45 за бумагу, свидетельствуют данные Нью-Йоркской биржи (по состоянию на 16.59 мск). С начала года стоимость акций увеличилась на 35%.

Падение котировок произошло после публикации финансовой отчетности Twitter по итогам III квартала 2019 г. Чистая прибыль сервиса в январе – сентябре этого года увеличилась в 1,4 раза и составила $1,4 млрд против $950,3 млн в аналогичном периоде 2018 г. Чистая прибыль компании в III квартале составила $36,5 млн против $789,2 млн в III квартале 2018 г. Квартальная выручка Twitter выросла на 9% в годовом выражении и составила $824 млн по сравнению с $758,1 млн за аналогичный период 2018 г. Опрошенные Bloomberg эксперты ожидали этот показатель на уровне $876 млн.

Twitter объяснил проблему с выручкой ошибками, допущенными при размещении рекламы. Компания летом отказалась от нескольких старых рекламных форматов, но при размещении новых форматов возникли технические сложности. Также у Twitter возникли проблемы с передачей определенных данных пользователей рекламодателям. С частью этих проблем компания уже разобралась, другие окажут негативное влияние на доходы компании в IV квартале и, возможно, в 2020 г., предупредил Twitter инвесторов.

Число активных пользователей Twitter в III квартале увеличилось на 4,3% в квартальном выражении и составило 145 млн человек в месяц. В годовом выражении число пользователей выросло на 17%. «Несмотря на трудности этот квартал подтверждает эффективность нашей стратегии инвестирования», – приводятся в релизе слова финансового директора Twitter Неда Сигала.

По итогам IV квартала 2019 г. Twitter ожидает рост выручки от $940 млн до $1,01 млрд.

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Бизнес
Новости

Владелец бренда «кубик Рубика» не смог зарегистрировать товарный знак в Европе

Ведомости
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Владельцы бренда «кубик Рубика», компания Rubik's Brand Ltd., не смогла восстановить права на товарный знак формы головоломки на территории Европы, говорится в документах на сайте суда.

Европейский суд постановил, что Бюро интеллектуальной собственности ЕС имеет право отменить охрану товарного знака. Форма кубика Рубика не может быть зарегистрирована, так как она не влияет на способность кубика вращаться, отмечает суд. Запатентовать можно только вращающийся механизм игрушки, говорится в документах.

Игрушка кубик Рубика находилась под правовой защитой европейского товарного знака с 1999 г., когда он был зарегистрирован производителем оригинальной игрушки – английской компанией Seven Towns. В 2014 г. немецкий производитель игрушек Simba Toys обратился в Европейский суд общей юрисдикции с требованием отменить регистрацию данного товарного знака. Тогда суд отклонил это требование, но спустя два года постановил отменить регистрацию. Rubik's Brand Ltd. выполнила требование суда. После компания подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС. Решение четверга может быть обжаловано еще раз.

Офис, отвечающий за предоставление прав на товарный знак в рамках ЕС в 2017 г., аннулировал защиту формы «кубик Рубика» в соответствии с указаниями верховного суда. Rubik's Brand Ltd. подала апелляцию на это решение, вернув дело обратно в суды ЕС.

Кубик Рубика создан в 1974 г. венгерским скульптором Эрне Рубиком. Изобретение считается лидером среди игрушек по общему количеству продаж. Во всем мире было продано около 350 млн игрушек. В мире проходят соревнования по скоростной сборке кубика Рубика. В 2019 г. рекорд принадлежит Ду Юэшэну из Китая. Он собрал головоломку за 3,47 секунды.

Финансы
Новости

ЕЦБ сохранил процентные ставки

Ведомости
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Европейский центральный банк (ЕЦБ) по итогам заседания в четверг не стал менять свою денежную политику, говорится в его сообщении. Процентная ставка по операциям рефинансирования остается на уровне 0%, по маржинальным кредитам – 0,25%, по депозитам – минус 0,5%. Центробанк ожидает, что они будут оставаться на таком или более низком уровне, пока инфляция в еврозоне не ускорится, приблизившись к целевым 2%.

Также центробанк подтвердил, что намерен с ноября возобновить программу покупки активов, приобретая облигации на 20 млрд евро в месяц. Об этом решении он объявил в сентябре.

Это заседание стало последним для нынешнего президента ЕЦБ Марио Драги, занимающего этот пост с 2011 г. В ноябре его полномочия истекут, и его сменит Кристин Лагард, которая прежде руководила Международным валютным фондом (МВФ).

Авто
Новости

Чистая прибыль производителя Mercedes за девять месяцев сократилась вдвое

Ведомости
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Чистая прибыль Daimler в январе – сентябре этого года в годовом выражении сократилась вдвое и составила 2,72 млрд евро (2,32 евро на акцию против 5,32 евро по итогам аналогичного периода 2018 г.), говорится в пресс-релизе немецкого автоконцерна. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 4% и составила 125,61 млрд евро.

Чистая прибыль Daimler по итогам III квартала составила 1,81 млрд евро, что на 2,9% превышает аналогичный показатель 2018 г. Выручка концерна выросла на 8% до 43,27 млрд евро. Всего в августе – октябре Daimler продал около 839 300 автомобилей, что на 6% выше прошлогоднего показателя.

В свою очередь дочерняя компания Mercedes-Benz продала в отчетном периоде около 604 700 машин по всему миру. В частности, в Европе было продано 253 200 машин моделей Mercedes и Smart. Продажи в Германии увеличились на 18% до 85 100 автомобилей. Больше всего автомобилей в III квартале Mercedes-Benz реализовал в Китае – 173 300 машин.

Во II квартале 2019 г. Daimler получил 1,2 млрд евро убытка (во II квартале 2018 г. – 1,8 млрд чистой прибыли) на фоне ужесточения регулирования вредных выбросов дизельных автомобилей и расходов на отзывы из-за дефектных подушек безопасности японской Takata. Помимо этого, причиной убытка стали разовые расходы в 4,2 млрд евро, сообщала компания.

В четверг, 24 октября, акции Daimler на торгах на Франкфуртской бирже подорожали на 4,2% до 52,39 евро.

Daimler AG – один из крупнейших автоконцернов в мире. Компания была основана в 1926 г. В 1998 г. произошло слияние Daimler и Chrysler. Объединенная группа получила название Daimler Chrysler AG. В 2007 г. концерн вернул себе название Daimler.

Mercedes-Benz открыл завод легковых машин в России

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