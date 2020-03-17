Байден победил на праймериз демократов в штате Вашингтон

В 2016 г. на праймериз в штате Вашингтон победил сенатор Берни Сандерс, тогда он собрал две трети голосов в свою поддержку. Ранее Байден обошел своего главного конкурента на праймериз еще в четырех штатах – в Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо. Тогда он получил поддержку 885 делегатов, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс – только 732, подсчитало агентство RealClearPolitics.