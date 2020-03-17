Байден победил на праймериз демократов в штате Вашингтон
Бывший вице-президент США Джозеф Байден объявлен победителем праймериз демократической партии в штате Вашингтон. Штат выдвигает 89 делегатов на съезд партии, который номинирует единого кандидата в президенты США, передает AP.
В 2016 г. на праймериз в штате Вашингтон победил сенатор Берни Сандерс, тогда он собрал две трети голосов в свою поддержку. Ранее Байден обошел своего главного конкурента на праймериз еще в четырех штатах – в Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо. Тогда он получил поддержку 885 делегатов, а сенатор от Вермонта Берни Сандерс – только 732, подсчитало агентство RealClearPolitics.
Делегаты будут выбирать кандидата в президенты на съезде демократической партии в июле, для номинации необходима поддержка 1991 делегата. Почти все умеренные кандидаты ранее прекратили борьбу и поддержали Байдена.
Во вторник, 17 марта, праймериз планировалось провести в штатах Огайо, Аризона, Иллинойс и Флорида. Однако в Огайо объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы коронавируса. Им вводится запрет на работу избирательных участков для первичного голосования. Всего в этих четырех штатах будут разыграны еще 577 делегатских мандатов. По данным RealClearPolitics, везде лидирует Байден. Выборы президента США пройдут в ноябре 2020 г.