Байден укрепил лидерство в праймериз демократов

Сандерсу во вторник удалось одержать победу только в Северной Дакоте. Также он немного опережал Байдена в штате Вашингтон, но там к 18.30 мск среды было посчитано менее 70% голосов. В остальных четырех штатах — Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо — уверенно победил Байден. Самым важным был Мичиган, где разыгрывались голоса 125 делегатов. Сандерс надеялся повторить свой успех в этом штате — он победил там во время праймериз в 2016 г. Правда, кандидатом от демократов тогда все равно стала Хиллари Клинтон, а затем она проиграла в этом штате нынешнему президенту Дональду Трампу. Тот стал первым республиканцем, кому удалось победить в Мичигане на президентских выборах после Джорджа Буша-старшего в 1988 г.