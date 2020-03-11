Байден укрепил лидерство в праймериз демократов
Бывший вице-президент США Джо Байден сделал большой шаг к тому, чтобы стать кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах. По итогам праймериз в шести штатах 10 марта он увеличил отрыв от сенатора Берни Сандерса. Причем бывший вице-президент США одержал убедительную победу в штате Мичиган, который будет иметь большое значение во время президентских выборов в ноябре.
Называющий себя социалистом Сандерс лидировал в президентской гонке демократов в феврале. Но перед «супервторником» 3 марта, когда проходили предварительные выборы в 14 штатах и Американском Самоа, почти все умеренные кандидаты прекратили борьбу и поддержали Байдена, а чуть позже это сделал и не набравший большого числа голосов миллиардер Майкл Блумберг. В итоге, перед праймериз 10 марта у Байдена было 670 голосов делегатов, а у Сандерса – 574, по данным The Wall Street Journal. Именно делегаты выберут кандидата в президенты на съезде Демократической партии в июле. Для номинации необходима поддержка 1991 делегата.
Сандерсу во вторник удалось одержать победу только в Северной Дакоте. Также он немного опережал Байдена в штате Вашингтон, но там к 18.30 мск среды было посчитано менее 70% голосов. В остальных четырех штатах — Миссури, Миссисипи, Мичигане и Айдахо — уверенно победил Байден. Самым важным был Мичиган, где разыгрывались голоса 125 делегатов. Сандерс надеялся повторить свой успех в этом штате — он победил там во время праймериз в 2016 г. Правда, кандидатом от демократов тогда все равно стала Хиллари Клинтон, а затем она проиграла в этом штате нынешнему президенту Дональду Трампу. Тот стал первым республиканцем, кому удалось победить в Мичигане на президентских выборах после Джорджа Буша-старшего в 1988 г.