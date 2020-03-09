Сенатор Сандерс надеется вернуть лидерство в президентской гонке демократов
Демократическая партия США во вторник определится с кандидатом в президенты еще в семи штатах. Борьба идет между бывшим вице-президентом Джозефом Байденом (по опросу CNN, рейтинг – 52%) и сенатором от Вермонта Берни Сандерсом (36%). Третий претендент, член палаты представителей Тулси Габбард, вряд ли может рассчитывать даже на 1% голосов.
Еще неделю назад называющий себя социалистом Сандерс лидировал в большинстве штатов и в США в целом, а симпатии умеренных демократов распределялись между несколькими кандидатами – бывшим мэром Саут-Бенда (Индиана) Питом Буттиджичем, сенатором от Миннесоты Эми Клобушар и экс-мэром Нью-Йорка Майклом Блумбергом. Переломным моментом стал супервторник, когда праймериз прошли сразу в 14 штатах, включая самые густонаселенные Калифорнию и Техас. За день до этого Буттиджич и Клобушар вышли из гонки, поддержав провалившегося на первых трех праймериз Байдена. В итоге он смог обогнать Сандерса в большинстве штатов и заручился поддержкой уже 664 делегатов июльского партсъезда против 573 у Сандерса (для выдвижения в президенты нужен 1991 голос). После супервторника о завершении кампании объявили Блумберг и сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которая вместе с Сандерсом представляла левое крыло демократов, но пока не поддержала ни Байдена, ни Сандерса.
Из семи штатов, выбирающих кандидата 10 марта, больше всего делегатских мандатов (125) положено Мичигану, поэтому Сандерс сосредоточил кампанию именно здесь. Это голосование может стать для него последним шансом остановить Байдена и вернуть себе статус фаворита гонки, пишет The Hill. В 2016 г. на праймериз в Мичигане Сандерс победил Хиллари Клинтон за счет поддержки рабочего класса, но на этот раз все может сложиться иначе, отмечает издание: Байден популярнее Клинтон, а доверие рабочих к Сандерсу с 2016 г. заметно снизилось. Кроме того, сенатору сложно соперничать с Байденом за голоса афроамериканских избирателей, которых в Мичигане 14%, а в некоторых районах Детройта – до 80%, подчеркивает Reuters. В уже проголосовавших южных штатах симпатии афроамериканцев, поддерживающих Байдена как вице-президента при Бараке Обаме, стали одним из решающих факторов его победы. Теперь же позиции Байдена усилились после того, как в его поддержку выступила сенатор от Калифорнии афроамериканка Камала Харрис, ранее критиковавшая Байдена.
«Я не думаю, что Джо Байден сможет мобилизовать избирателей, учитывая, что ему помогают вести кампанию 60 миллиардеров». 7 марта 2020 г.
Опыт супервторника показал, что фокусирование только на одном штате, даже самом весомом, может быть опасно, подчеркивает Associated Press: Сандерс победил в Калифорнии (415 делегатов), но все равно проиграл Байдену по числу мандатов из-за слабых результатов в других штатах. Штаты, где позиции Сандерса были сильнее всего, уже проголосовали, а в оставшихся его популярность значительно ниже, отмечает Vox. Помимо праймериз во вторник большую роль могут сыграть воскресные дебаты: Сандерс и Байден впервые встретятся один на один, а на всех предыдущих дебатах с участием других кандидатов Байден выступал слабее Сандерса. Однако главная трудность для сенатора состоит в другом: большинство демократов по-прежнему уверены, что у Байдена больше шансов победить президента Дональда Трампа в ноябре, указывает Vox. Поэтому сейчас команда Сандерса наконец начала перестраивать кампанию и привлекать не только самых левых, но и умеренных демократов – например, выпустила рекламный ролик с комплиментами Обамы в адрес Сандерса.