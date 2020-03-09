Сенатор Сандерс надеется вернуть лидерство в президентской гонке демократов

Из семи штатов, выбирающих кандидата 10 марта, больше всего делегатских мандатов (125) положено Мичигану, поэтому Сандерс сосредоточил кампанию именно здесь. Это голосование может стать для него последним шансом остановить Байдена и вернуть себе статус фаворита гонки, пишет The Hill. В 2016 г. на праймериз в Мичигане Сандерс победил Хиллари Клинтон за счет поддержки рабочего класса, но на этот раз все может сложиться иначе, отмечает издание: Байден популярнее Клинтон, а доверие рабочих к Сандерсу с 2016 г. заметно снизилось. Кроме того, сенатору сложно соперничать с Байденом за голоса афроамериканских избирателей, которых в Мичигане 14%, а в некоторых районах Детройта – до 80%, подчеркивает Reuters. В уже проголосовавших южных штатах симпатии афроамериканцев, поддерживающих Байдена как вице-президента при Бараке Обаме, стали одним из решающих факторов его победы. Теперь же позиции Байдена усилились после того, как в его поддержку выступила сенатор от Калифорнии афроамериканка Камала Харрис, ранее критиковавшая Байдена.