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Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину

Ведомости

Заместитель секретаря Совета безопасности, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьеру Михаилу Мишустину и своим заболевшим «коллегам в правительстве», передает «Интерфакс». Медведев обратился с пожеланиями во время онлайн-совещания «Единой России».

Вечером 30 апреля Мишустин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Он доложил об этом президенту Владимиру Путину и заявил, что отправится на госпитализацию. Путин по предложению Мишустина назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.

После сообщения о болезни Мишустина пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила «РИА Новости», что коронавирус у Хуснуллина не обнаружен. Об отрицательном результате анализов сообщила и пресс-служба министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Козлов проходил тест утром 30 апреля.

Ранее по теме: Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера Медведева

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных