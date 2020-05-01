Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину

Вечером 30 апреля Мишустин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Он доложил об этом президенту Владимиру Путину и заявил, что отправится на госпитализацию. Путин по предложению Мишустина назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.