Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину
Заместитель секретаря Совета безопасности, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьеру Михаилу Мишустину и своим заболевшим «коллегам в правительстве», передает «Интерфакс». Медведев обратился с пожеланиями во время онлайн-совещания «Единой России».
Вечером 30 апреля Мишустин заявил, что его тест на коронавирус показал положительный результат. Он доложил об этом президенту Владимиру Путину и заявил, что отправится на госпитализацию. Путин по предложению Мишустина назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности премьера. Все, кто контактировал с Мишустиным, будут изолированы и пройдут дополнительное тестирование, сказал пресс-секретарь правительства Борис Беляков.
После сообщения о болезни Мишустина пресс-служба вице-премьера Марата Хуснуллина сообщила «РИА Новости», что коронавирус у Хуснуллина не обнаружен. Об отрицательном результате анализов сообщила и пресс-служба министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова. Козлов проходил тест утром 30 апреля.