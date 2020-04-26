Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера Медведева

Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера МедведеваНо антирейтинги у нового правительства и его председателя намного ниже, выяснил ВЦИОМ
По случаю 100 дней работы нового премьера Михаила Мишустина (он был назначен на этот пост 16 января) ВЦИОМ 24 апреля впервые опубликовал данные об отношении россиян к федеральному правительству и его председателю.
Уровни одобрения деятельности кабинета и премьера оказались одинаковыми – 38,9%. Не одобряют работу правительства 23,2% опрошенных, а деятельность премьера – всего 8,3%. Доверяют Мишустину 52,1% респондентов, это второй результат среди российских политиков после президента Владимира Путина (69,8%). Не доверяют премьеру 23,6% россиян (президенту – 25,5%).
Для сравнения: предыдущему премьеру, а ныне заместителю секретаря Совета безопасности Дмитрию Медведеву сейчас доверяют 25,2% опрошенных, не доверяют 64,6%. Перед отставкой его правительства (данные за 9–12 января 2020 г.) Медведеву доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%. По показателю одобрения работы предыдущее правительство в тот момент превосходило нынешнее (41,2%), но и рейтинг неодобрения был значительно выше – 47%. Похожий расклад был и в оценках деятельности премьера: работу Медведева одобряли 38,1% россиян, не одобряли – 47,6%.
Две другие главные социологические службы России, в отличие от ВЦИОМа, продолжали замерять рейтинги правительства и после его смены. Например, ФОМ с начала февраля делал это каждые две недели, а с 22 марта еженедельно публиковал личные рейтинги Мишустина. По последним данным ФОМа, по 42% россиян считают, что правительство и премьер работают «скорее хорошо», оценку «скорее плохо» кабинету дают 40% респондентов, а премьеру – лишь 12%. Перед отставкой предыдущего правительства (11–12 января 2020 г.) негативно его деятельность оценивали 47% опрошенных (против 37%), а у Медведева было 50% негативных оценок при 32% положительных.
Наконец, по данным «Левада-центра», проводящего такие опросы раз в месяц, в конце марта мнения россиян о деятельности правительства Мишустина разделились поровну (по 48% одобряющих и не одобряющих), а работу самого премьера одобряли чаще – 51% против 39%. У предыдущего кабинета превалировали негативные оценки: в декабре 2019 г. их было 54% против 44% у правительства в целом и 61% против 38% – у Медведева.
Уровень неодобрения деятельности Мишустина действительно низкий, его просто не за что не одобрять, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: никаких крупных ошибок он пока не совершил, с ним связаны надежды, он новый, молодой и энергичный премьер. Но при примерно равном уровне одобрения нынешнего и предыдущего премьеров у них разная основа – у Медведева рейтинг снижался, а у Мишустина растет, напоминает социолог: «И это скорее случайность – просто сейчас такой момент, когда одобрение оказалось на одном уровне». Показатели нового правительства тоже постепенно растут, при том что сам премьер находится в тени каких-то важных проблем вроде коронавируса. Но ни он сам, ни правительство не совершили серьезных ошибок, а те, что случились, были быстро исправлены, считает Федоров.
ФОМ и ВЦИОМ дают довольно близкие данные, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «У ВЦИОМа пока нет динамики, но по цифрам ФОМа видно, что одобрение правительства и премьера росло в последние несколько недель – на фоне борьбы властей с эпидемиологическим кризисом и его социально-экономическими последствиями. Оценки правительства впервые за долгое время вышли в положительную зону – одобрение выше неодобрения». Это отражает и оценку антикризисных мер, и определенные ожидания общества по поводу дальнейших шагов, прежде всего связанных с минимизацией потерь экономики, бизнеса, рынка труда и доходов населения, считает эксперт. При этом 40–50% пока затрудняются ответить и как раз они будут занимать позицию поддержки или критики правительства в зависимости от дальнейших шагов по выходу из кризиса и от их эффективности, указывает Бадовский.
Структура и динамика рейтинга самого премьера связаны с постепенным узнаванием Мишустина обществом, продолжает эксперт: «На старте его мало кто знал, и практически все затруднялись оценить работу. Но это же дает и возможности более активно и относительно с чистого листа формировать и развивать публичный образ. Со временем Мишустин и его работа становятся более известны, ядро провластного электората, склонное вслед за президентом поддерживать и иные органы власти, уже выражает одобрение правительству и премьеру». И тут важно не столько примерное соответствие этих цифр тем, что были у прежнего правительства, сколько то, что у нового кабинета и особенно его председателя намного ниже антирейтинги, подчеркивает Бадовский. Мишустин не делал пока каких-то персональных политических шагов или имиджевых ошибок, которые были бы выраженно негативно считаны общественным мнением, полагает эксперт: «Поэтому формирование его оценок в основном идет за счет перехода затрудняющихся ответить в хорошо оценивающих работу, тогда как негативные ответы особо не растут».
Равные уровни одобрения Мишустина сейчас и Медведева перед уходом не совпадение, это отношение россиян не столько к ним конкретно, сколько к должности премьера, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «И это отношение нейтральное. Люди понимают, что председатель правительства – это производное от Путина. Единственное отличие – Медведев давно во власти и нарастил антирейтинг, а Мишустин не успел. Тем более что пандемия исключила возможность серьезных оценок премьера – да, он распределяет деньги, но насколько удачно, россияне не понимают. Мишустин сразу попал в ситуацию кризиса, и оценить его деловые и хозяйственные качества сложно». Рост рейтингов по замерам ФОМа говорит о том, что премьер хорошо начал и пытается спасти ситуацию, говорит эксперт: «Его показывают по телевизору, он распределяет деньги, находится в оперативном штабе, и он член нового политбюро, в которое входят не силовики, а [вице-премьер] Татьяна Голикова, [глава Роспотребнадзора] Алена Попова, [мэр Москвы] Сергей Собянин. И людям хочется доверять человеку, который что-то пытается делать по хозяйству в ситуации пандемии». Но когда пандемия пройдет и начнутся последствия кризиса, рейтинги Мишустина и правительства могут пойти вниз, предполагает Колесников.