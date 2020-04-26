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Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера Медведева

Но антирейтинги у нового правительства и его председателя намного ниже, выяснил ВЦИОМ
Елена Мухаметшина
Dmitry Astakhov / Reuters

По случаю 100 дней работы нового премьера Михаила Мишустина (он был назначен на этот пост 16 января) ВЦИОМ 24 апреля впервые опубликовал данные об отношении россиян к федеральному правительству и его председателю.

Уровни одобрения деятельности кабинета и премьера оказались одинаковыми – 38,9%. Не одобряют работу правительства 23,2% опрошенных, а деятельность премьера – всего 8,3%. Доверяют Мишустину 52,1% респондентов, это второй результат среди российских политиков после президента Владимира Путина (69,8%). Не доверяют премьеру 23,6% россиян (президенту – 25,5%).

Для сравнения: предыдущему премьеру, а ныне заместителю секретаря Совета безопасности Дмитрию Медведеву сейчас доверяют 25,2% опрошенных, не доверяют 64,6%. Перед отставкой его правительства (данные за 9–12 января 2020 г.) Медведеву доверяли 38,3% респондентов, не доверяли – 56,1%. По показателю одобрения работы предыдущее правительство в тот момент превосходило нынешнее (41,2%), но и рейтинг неодобрения был значительно выше – 47%. Похожий расклад был и в оценках деятельности премьера: работу Медведева одобряли 38,1% россиян, не одобряли – 47,6%.

Две другие главные социологические службы России, в отличие от ВЦИОМа, продолжали замерять рейтинги правительства и после его смены. Например, ФОМ с начала февраля делал это каждые две недели, а с 22 марта еженедельно публиковал личные рейтинги Мишустина. По последним данным ФОМа, по 42% россиян считают, что правительство и премьер работают «скорее хорошо», оценку «скорее плохо» кабинету дают 40% респондентов, а премьеру – лишь 12%. Перед отставкой предыдущего правительства (11–12 января 2020 г.) негативно его деятельность оценивали 47% опрошенных (против 37%), а у Медведева было 50% негативных оценок при 32% положительных.

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Но их все равно недостаточно для поддержки компаний в кризис

Наконец, по данным «Левада-центра», проводящего такие опросы раз в месяц, в конце марта мнения россиян о деятельности правительства Мишустина разделились поровну (по 48% одобряющих и не одобряющих), а работу самого премьера одобряли чаще – 51% против 39%. У предыдущего кабинета превалировали негативные оценки: в декабре 2019 г. их было 54% против 44% у правительства в целом и 61% против 38% – у Медведева.

Уровень неодобрения деятельности Мишустина действительно низкий, его просто не за что не одобрять, поясняет гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров: никаких крупных ошибок он пока не совершил, с ним связаны надежды, он новый, молодой и энергичный премьер. Но при примерно равном уровне одобрения нынешнего и предыдущего премьеров у них разная основа – у Медведева рейтинг снижался, а у Мишустина растет, напоминает социолог: «И это скорее случайность – просто сейчас такой момент, когда одобрение оказалось на одном уровне». Показатели нового правительства тоже постепенно растут, при том что сам премьер находится в тени каких-то важных проблем вроде коронавируса. Но ни он сам, ни правительство не совершили серьезных ошибок, а те, что случились, были быстро исправлены, считает Федоров.

ФОМ и ВЦИОМ дают довольно близкие данные, отмечает руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: «У ВЦИОМа пока нет динамики, но по цифрам ФОМа видно, что одобрение правительства и премьера росло в последние несколько недель – на фоне борьбы властей с эпидемиологическим кризисом и его социально-экономическими последствиями. Оценки правительства впервые за долгое время вышли в положительную зону – одобрение выше неодобрения». Это отражает и оценку антикризисных мер, и определенные ожидания общества по поводу дальнейших шагов, прежде всего связанных с минимизацией потерь экономики, бизнеса, рынка труда и доходов населения, считает эксперт. При этом 40–50% пока затрудняются ответить и как раз они будут занимать позицию поддержки или критики правительства в зависимости от дальнейших шагов по выходу из кризиса и от их эффективности, указывает Бадовский.

Структура и динамика рейтинга самого премьера связаны с постепенным узнаванием Мишустина обществом, продолжает эксперт: «На старте его мало кто знал, и практически все затруднялись оценить работу. Но это же дает и возможности более активно и относительно с чистого листа формировать и развивать публичный образ. Со временем Мишустин и его работа становятся более известны, ядро провластного электората, склонное вслед за президентом поддерживать и иные органы власти, уже выражает одобрение правительству и премьеру». И тут важно не столько примерное соответствие этих цифр тем, что были у прежнего правительства, сколько то, что у нового кабинета и особенно его председателя намного ниже антирейтинги, подчеркивает Бадовский. Мишустин не делал пока каких-то персональных политических шагов или имиджевых ошибок, которые были бы выраженно негативно считаны общественным мнением, полагает эксперт: «Поэтому формирование его оценок в основном идет за счет перехода затрудняющихся ответить в хорошо оценивающих работу, тогда как негативные ответы особо не растут».

Равные уровни одобрения Мишустина сейчас и Медведева перед уходом не совпадение, это отношение россиян не столько к ним конкретно, сколько к должности премьера, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «И это отношение нейтральное. Люди понимают, что председатель правительства – это производное от Путина. Единственное отличие – Медведев давно во власти и нарастил антирейтинг, а Мишустин не успел. Тем более что пандемия исключила возможность серьезных оценок премьера – да, он распределяет деньги, но насколько удачно, россияне не понимают. Мишустин сразу попал в ситуацию кризиса, и оценить его деловые и хозяйственные качества сложно». Рост рейтингов по замерам ФОМа говорит о том, что премьер хорошо начал и пытается спасти ситуацию, говорит эксперт: «Его показывают по телевизору, он распределяет деньги, находится в оперативном штабе, и он член нового политбюро, в которое входят не силовики, а [вице-премьер] Татьяна Голикова, [глава Роспотребнадзора] Алена Попова, [мэр Москвы] Сергей Собянин. И людям хочется доверять человеку, который что-то пытается делать по хозяйству в ситуации пандемии». Но когда пандемия пройдет и начнутся последствия кризиса, рейтинги Мишустина и правительства могут пойти вниз, предполагает Колесников.​

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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