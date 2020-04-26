Первые рейтинги премьера Мишустина похожи на последние рейтинги премьера Медведева

Равные уровни одобрения Мишустина сейчас и Медведева перед уходом не совпадение, это отношение россиян не столько к ним конкретно, сколько к должности премьера, считает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Колесников: «И это отношение нейтральное. Люди понимают, что председатель правительства – это производное от Путина. Единственное отличие – Медведев давно во власти и нарастил антирейтинг, а Мишустин не успел. Тем более что пандемия исключила возможность серьезных оценок премьера – да, он распределяет деньги, но насколько удачно, россияне не понимают. Мишустин сразу попал в ситуацию кризиса, и оценить его деловые и хозяйственные качества сложно». Рост рейтингов по замерам ФОМа говорит о том, что премьер хорошо начал и пытается спасти ситуацию, говорит эксперт: «Его показывают по телевизору, он распределяет деньги, находится в оперативном штабе, и он член нового политбюро, в которое входят не силовики, а [вице-премьер] Татьяна Голикова, [глава Роспотребнадзора] Алена Попова, [мэр Москвы] Сергей Собянин. И людям хочется доверять человеку, который что-то пытается делать по хозяйству в ситуации пандемии». Но когда пандемия пройдет и начнутся последствия кризиса, рейтинги Мишустина и правительства могут пойти вниз, предполагает Колесников.​