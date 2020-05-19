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Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление под угрозой отказа от ее финансирования

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Президент США Дональд Трамп объявил о намерении навсегда прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства по улучшению в течение 30 дней. Он готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ, передает Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.

«Если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по крупным существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю временную приостановку финансирования Соединенных Штатов постоянной и пересмотрю наше членство», — написал Трамп в письме главе организации Тедросу Гебреисусу , которое опубликовано им в Twitter. Он сказал, что единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Президент добавил, что его администрация уже начала обсуждение реформ с ВОЗ. Он также перечислил ошибки ВОЗ, которые она, по его мнению, допустила с начала пандемии в китайском городе Ухань.

Трамп приостановил взносы США в ВОЗ в апреле, обвинив ее в продвижении «дезинформации» Китая о вспышке коронавируса. Официальные лица ВОЗ отвергли это обвинение, а Китай заявил, что правительство страны было прозрачным и открытым в отношении данных о коронавирусной инфекции. ВОЗ в понедельник, 17 мая заявила, что независимый обзор глобальных мер по борьбе с коронавирусом начнется как можно скорее, и она получила поддержку и обязательство о выделении средств от Китая, находящегося в центре внимания в качестве источника пандемии.

По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США к 19 мая подтверждены 1 500 753 случая коронавируса, умерли 90 213 заразившихся. По обоим показателям США лидируют в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных