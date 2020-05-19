Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление под угрозой отказа от ее финансирования

«Если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по крупным существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю временную приостановку финансирования Соединенных Штатов постоянной и пересмотрю наше членство», — написал Трамп в письме главе организации Тедросу Гебреисусу , которое опубликовано им в Twitter. Он сказал, что единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Президент добавил, что его администрация уже начала обсуждение реформ с ВОЗ. Он также перечислил ошибки ВОЗ, которые она, по его мнению, допустила с начала пандемии в китайском городе Ухань.