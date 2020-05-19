Трамп дал ВОЗ 30 дней на исправление под угрозой отказа от ее финансирования
Президент США Дональд Трамп объявил о намерении навсегда прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), если она не возьмет на себя обязательства по улучшению в течение 30 дней. Он готов пересмотреть членство Соединенных Штатов в ВОЗ, передает Reuters со ссылкой на сообщение Трампа в Twitter.
«Если ВОЗ не возьмет на себя обязательства по крупным существенным улучшениям в течение следующих 30 дней, я сделаю временную приостановку финансирования Соединенных Штатов постоянной и пересмотрю наше членство», — написал Трамп в письме главе организации Тедросу Гебреисусу , которое опубликовано им в Twitter. Он сказал, что единственный путь вперед для ВОЗ — продемонстрировать независимость от Китая. Президент добавил, что его администрация уже начала обсуждение реформ с ВОЗ. Он также перечислил ошибки ВОЗ, которые она, по его мнению, допустила с начала пандемии в китайском городе Ухань.
Трамп приостановил взносы США в ВОЗ в апреле, обвинив ее в продвижении «дезинформации» Китая о вспышке коронавируса. Официальные лица ВОЗ отвергли это обвинение, а Китай заявил, что правительство страны было прозрачным и открытым в отношении данных о коронавирусной инфекции. ВОЗ в понедельник, 17 мая заявила, что независимый обзор глобальных мер по борьбе с коронавирусом начнется как можно скорее, и она получила поддержку и обязательство о выделении средств от Китая, находящегося в центре внимания в качестве источника пандемии.
По подсчетам Университета Джонса Хопкинса, в США к 19 мая подтверждены 1 500 753 случая коронавируса, умерли 90 213 заразившихся. По обоим показателям США лидируют в мире.