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Шри-Ланка провела учебные выборы для оценки мер против коронавируса

Ведомости

В Шри-Ланке прошли учебные выборы, призванные проверить готовность страны к выборам в парламент 5 августа, сообщает The Guardian. Во время эксперимента, который прошел в четырех избирательных округах из 22, отрабатывались новые меры защиты от коронавируса, которым нужно будет следовать на участках и при подсчете голосов.

Чиновники и работники избирательных участков должны будут носить прозрачные щитки для лица или находиться за защитными экранами, сказал руководитель избирательной комиссии Шри-Ланки Махинда Дешаприйя. Участники голосования должны будут соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1 м, также они должны будут принести с собой свою ручку или карандаш, уточняет Deutsche Welle. Дешаприйя отмечает, что доволен результатами эксперимента и тем, что все участвовавшие в нем добровольцы были в масках.

20 марта в стране был объявлен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выборы в парламент Шри-Ланки должны были пройти 25 апреля. Страна работает без законодательного органа со 2 мая, после того как президент Готабая Раджапакса распустил действующий парламент. Из-за распространения коронавируса выборы были отложены на неопределенный срок, перенесены на 20 июня, а затем повторно назначены на август.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных