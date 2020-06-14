Шри-Ланка провела учебные выборы для оценки мер против коронавируса
В Шри-Ланке прошли учебные выборы, призванные проверить готовность страны к выборам в парламент 5 августа, сообщает The Guardian. Во время эксперимента, который прошел в четырех избирательных округах из 22, отрабатывались новые меры защиты от коронавируса, которым нужно будет следовать на участках и при подсчете голосов.
Чиновники и работники избирательных участков должны будут носить прозрачные щитки для лица или находиться за защитными экранами, сказал руководитель избирательной комиссии Шри-Ланки Махинда Дешаприйя. Участники голосования должны будут соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1 м, также они должны будут принести с собой свою ручку или карандаш, уточняет Deutsche Welle. Дешаприйя отмечает, что доволен результатами эксперимента и тем, что все участвовавшие в нем добровольцы были в масках.
20 марта в стране был объявлен режим самоизоляции из-за распространения коронавируса, выборы в парламент Шри-Ланки должны были пройти 25 апреля. Страна работает без законодательного органа со 2 мая, после того как президент Готабая Раджапакса распустил действующий парламент. Из-за распространения коронавируса выборы были отложены на неопределенный срок, перенесены на 20 июня, а затем повторно назначены на август.