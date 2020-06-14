Шри-Ланка провела учебные выборы для оценки мер против коронавируса

Чиновники и работники избирательных участков должны будут носить прозрачные щитки для лица или находиться за защитными экранами, сказал руководитель избирательной комиссии Шри-Ланки Махинда Дешаприйя. Участники голосования должны будут соблюдать социальную дистанцию как минимум в 1 м, также они должны будут принести с собой свою ручку или карандаш, уточняет Deutsche Welle. Дешаприйя отмечает, что доволен результатами эксперимента и тем, что все участвовавшие в нем добровольцы были в масках.