КС разъяснил течение сроков по административным нарушениям при досрочной оплате штрафа
Для лиц, уплативших штраф в половинном размере, срок административной ответственности оканчивается по истечении года со дня уплаты ими штрафа, такое решение сегодня опубликовал Конституционный суд.
Поводом для проверки конституционности положений КоАП, регламентирующих исчисление сроков, в течение которых человек считается подвергнутым административному правонарушению, стал запрос Костромского областного суда, разбиравшего спор местной жительницы с ГИБДД.
6 июля 2018 г. женщина была оштрафована на тысячу рублей за превышение скорости. Через неделю она уплатила половину суммы штрафа на основании ч. 13 ст. 32.2 КоАП. 8 августа 2019 г. она снова превысила скорость, и ей назначили штраф за повторное совершение аналогичного правонарушения. Штраф составил уже 2000 руб. Женщина оспорила его в суде. Она ссылалась на то, что со дня оплаты первого штрафа до дня совершения нового административного правонарушения прошло более года. Значит и срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, прошел. С этим не соглашалась ГИБДД, где отсчитывали срок с момента вступления в силу постановления об административном правонарушении. Тогда Костромской суд поставил перед Конституционным судом вопрос о конституционности примененных в деле нарушительницы норм.
КС пришел к выводу, что возможность альтернативных толкований оспоренных статей не согласуется с принципом правовой определенности и порождает опасность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения. Поэтому спорные нормы КоАП не соответствуют Конституции.
Федеральному законодателю предписано внести в КоАП соответствующие изменения. До этого для лиц, уплативших штраф в половинном размере, срок административной ответственности оканчивается по истечении года со дня уплаты ими штрафа.