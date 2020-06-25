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КС разъяснил течение сроков по административным нарушениям при досрочной оплате штрафа

Ведомости

Для лиц, уплативших штраф в половинном размере, срок административной ответственности оканчивается по истечении года со дня уплаты ими штрафа, такое решение сегодня опубликовал Конституционный суд.

Поводом для проверки конституционности положений КоАП, регламентирующих исчисление сроков, в течение которых человек считается подвергнутым административному правонарушению, стал запрос Костромского областного суда, разбиравшего спор местной жительницы с ГИБДД.

6 июля 2018 г. женщина была оштрафована на тысячу рублей за превышение скорости. Через неделю она уплатила половину суммы штрафа на основании ч. 13 ст. 32.2 КоАП. 8 августа 2019 г. она снова превысила скорость, и ей назначили штраф за повторное совершение аналогичного правонарушения. Штраф составил уже 2000 руб. Женщина оспорила его в суде. Она ссылалась на то, что со дня оплаты первого штрафа до дня совершения нового административного правонарушения прошло более года. Значит и срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, прошел. С этим не соглашалась ГИБДД, где отсчитывали срок с момента вступления в силу постановления об административном правонарушении. Тогда Костромской суд поставил перед Конституционным судом вопрос о конституционности примененных в деле нарушительницы норм.

КС пришел к выводу, что возможность альтернативных толкований оспоренных статей не согласуется с принципом правовой определенности и порождает опасность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения. Поэтому спорные нормы КоАП не соответствуют Конституции.

Федеральному законодателю предписано внести в КоАП соответствующие изменения. До этого для лиц, уплативших штраф в половинном размере, срок административной ответственности оканчивается по истечении года со дня уплаты ими штрафа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных