КС разъяснил течение сроков по административным нарушениям при досрочной оплате штрафа

6 июля 2018 г. женщина была оштрафована на тысячу рублей за превышение скорости. Через неделю она уплатила половину суммы штрафа на основании ч. 13 ст. 32.2 КоАП. 8 августа 2019 г. она снова превысила скорость, и ей назначили штраф за повторное совершение аналогичного правонарушения. Штраф составил уже 2000 руб. Женщина оспорила его в суде. Она ссылалась на то, что со дня оплаты первого штрафа до дня совершения нового административного правонарушения прошло более года. Значит и срок, когда лицо считается подвергнутым административному наказанию, прошел. С этим не соглашалась ГИБДД, где отсчитывали срок с момента вступления в силу постановления об административном правонарушении. Тогда Костромской суд поставил перед Конституционным судом вопрос о конституционности примененных в деле нарушительницы норм.