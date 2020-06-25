В ЦИК объяснили сбой в работе сайта для электронного голосования

25 июня стартовало общероссийское голосование по поправкам к Конституции. Жители Москвы и Нижегородской области могут принять участие в голосовании дистанционно. О сбоях в работе портала для голосования пользователи начали жаловаться в первые часы его работы. С 25 по 30 июня в стране проходит досрочное голосование по поправкам. Основной день голосования – 1 июля.