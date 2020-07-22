Мишустин пообещал помощь правительства врио губернатора Хабаровского края

«Я вам обещаю, что я позвоню ему [Дегтяреву] в ближайшее время и договорюсь о тех мерах поддержки, которые необходимы, здесь не вопрос», – сказал Мишустин. По его словам, на сегодняшний день «абсолютно очевидно», что правительство будет помогать Дегтяреву, а также вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев «и все наши коллеги в зависимости от ситуации, где он будет нуждаться в этой поддержке». Премьер отметил, что в правительстве понимают, что Дегтярев поехал «на непростую ситуацию».