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В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ

Ведомости

В центре Минска протестующие студенты прорвали оцепление ОМОНа и милиции у здания КГБ Белоруссии на проспекте Независимости, сообщает портал Tut.by. После прорыва оцепления милиция начала задержания студентов.

Акции протеста студентов в Минске начались утром 1 сентября. Задерживать людей стали до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек. Точные данные по задержанным до сих пор неизвестны.

Группы студентов также собирались в районе ключевых белорусских вузов, в том числе БГУ и МГЛУ, куда для участия в церемонии Дня знаний приехал министр иностранных дел страны Владимир Макей. Этот и другие университеты оцепили силовики.

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Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. Протестующие потребовали ухода действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных