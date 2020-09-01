В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ

Акции протеста студентов в Минске начались утром 1 сентября. Задерживать людей стали до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек. Точные данные по задержанным до сих пор неизвестны.