В Минске протестующие студенты прорвали оцепление у здания КГБ
В центре Минска протестующие студенты прорвали оцепление ОМОНа и милиции у здания КГБ Белоруссии на проспекте Независимости, сообщает портал Tut.by. После прорыва оцепления милиция начала задержания студентов.
Акции протеста студентов в Минске начались утром 1 сентября. Задерживать людей стали до начала акций протеста: правоохранители увели нескольких студентов, собиравших подписи к петиции. После того как колонны учащихся нескольких вузов прошли по центру Минска, студентов начали задерживать на площади Независимости и площади Победы. Там задержали не менее 12 человек. Точные данные по задержанным до сих пор неизвестны.
Группы студентов также собирались в районе ключевых белорусских вузов, в том числе БГУ и МГЛУ, куда для участия в церемонии Дня знаний приехал министр иностранных дел страны Владимир Макей. Этот и другие университеты оцепили силовики.
Акции протеста в Белоруссии начались 9 августа сразу после объявления предварительных итогов голосования на выборах президента. Протестующие потребовали ухода действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко.