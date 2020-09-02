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Памфилова поручила ЦИК подготовить предложения по процедуре сбора подписей

Ведомости

ЦИК должен подготовить предложения по процедуре сбора подписей, которые позволят отличать поддержку избирателей от фальсификаций и имитации. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК 2 сентября.

По словам Памфиловой, по итогам сентябрьской выборной компании нужно «вернуться и посмотреть, каким образом усовершенствовать этот процесс». Председатель ЦИК отметила, что сбором подписей подтверждается «реальная поддержка людей у кандидата». Основная задача же избиркома ‒ «отделить факт поддержки от фальсификаций и имитации».

По ее оценке, «человек, недостойно начинающий процедуру, рвется во власть». Памфилова полагает, что это для ЦИК «очень серьезный повод для размышления и для подготовки своих замечаний дополнительных». ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября ‒ досрочное голосование.

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 000 мандатов. В частности, будут выбирать депутатов 11 заксобраний, также пройдут выборы 22 гордум административных центров, прямые выборы губернаторов 18 регионов. Впервые в них будут принимать участие кандидаты и списки от четырех новых партий ‒ «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии» и «Зеленая альтернатива».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных