Памфилова поручила ЦИК подготовить предложения по процедуре сбора подписей

Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 000 мандатов. В частности, будут выбирать депутатов 11 заксобраний, также пройдут выборы 22 гордум административных центров, прямые выборы губернаторов 18 регионов. Впервые в них будут принимать участие кандидаты и списки от четырех новых партий ‒ «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии» и «Зеленая альтернатива».