Памфилова поручила ЦИК подготовить предложения по процедуре сбора подписей
ЦИК должен подготовить предложения по процедуре сбора подписей, которые позволят отличать поддержку избирателей от фальсификаций и имитации. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на заседании ЦИК 2 сентября.
По словам Памфиловой, по итогам сентябрьской выборной компании нужно «вернуться и посмотреть, каким образом усовершенствовать этот процесс». Председатель ЦИК отметила, что сбором подписей подтверждается «реальная поддержка людей у кандидата». Основная задача же избиркома ‒ «отделить факт поддержки от фальсификаций и имитации».
По ее оценке, «человек, недостойно начинающий процедуру, рвется во власть». Памфилова полагает, что это для ЦИК «очень серьезный повод для размышления и для подготовки своих замечаний дополнительных». ЦИК 24 июля утвердил порядок проведения единого дня голосования, согласно которому 13 сентября пройдет основной день голосования, а 11 и 12 сентября ‒ досрочное голосование.
Выборы разного уровня пройдут в 83 субъектах РФ, по их итогам будет замещено около 77 000 мандатов. В частности, будут выбирать депутатов 11 заксобраний, также пройдут выборы 22 гордум административных центров, прямые выборы губернаторов 18 регионов. Впервые в них будут принимать участие кандидаты и списки от четырех новых партий ‒ «Новые люди», «За правду», «Партия прямой демократии» и «Зеленая альтернатива».