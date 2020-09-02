В Кремле не получали информацию об отравлении Навального ядом группы «Новичок»
Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального веществом из группы «Новичок», сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нет, до нас такая информация не доводилась», ‒ сказал Песков, отвечая на вопрос, в курсе ли этих выводов Кремль.
Ранее правительство Германии сообщило, что лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии обнаружила в организме Навального следы химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». Правительство Германии осуждает «нападение» на Навального и призывает российское правительство объяснить произошедшее.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».