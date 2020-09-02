Посла России вызвали в МИД Германии из-за данных об отравлении Навального
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с выводами правительства ФРГ об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщают «РИА Новости».
«Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального», ‒ говорится в сообщении.
Ранее лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии сообщила о наличии в организме Навального яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении политика.
Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».