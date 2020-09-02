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Посла России вызвали в МИД Германии из-за данных об отравлении Навального

Ведомости

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с выводами правительства ФРГ об отравлении основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщают «РИА Новости».

«Посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев посетил МИД Германии в связи с новыми обстоятельствами в деле Алексея Навального», ‒ говорится в сообщении.

Ранее лаборатория фармацевтики и токсикологии вооруженных сил Германии сообщила о наличии в организме Навального яда из группы «Новичок». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не получал информацию с выводами властей Германии об отравлении политика.

Навальный проходит лечение в берлинской клинике «Шарите». 20 августа самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Основатель ФБК был доставлен в городскую больницу скорой медицинской помощи № 1, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже он впал в кому. Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме. Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы».

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных