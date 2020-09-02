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Германия обратится в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального

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Правительство Германии обратится в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом говорится на официальном сайте кабмина ФРГ. 

«Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», ‒ сообщили в правительстве ФРГ. В заявлении отмечается, что сегодня были представлены «недвусмысленные доказательства» наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», что является «поразительным». 

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных