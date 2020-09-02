Германия обратится в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального
Правительство Германии обратится в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в связи с отравлением основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Об этом говорится на официальном сайте кабмина ФРГ.
«Федеральное правительство также свяжется с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО)», ‒ сообщили в правительстве ФРГ. В заявлении отмечается, что сегодня были представлены «недвусмысленные доказательства» наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы «Новичок», что является «поразительным».
Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.