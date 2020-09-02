Германия обратится в ОЗХО из-за новых данных об отравлении Навального

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.