В США пригрозили санкциями виновникам отравления Навального
США будут работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности причастных к отравлению основателя ФБК Алексея Навального и ограничить финансирование их деятельности, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.
«В прошлом Россия уже использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с союзниками и международным сообществом над тем, чтобы привлечь к ответственности причастных [к этому] в России, к кому бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их деятельности. Россияне имеют право выражать свое мнение мирно, не опасаясь возмездия любого рода ‒ и уж тем более с использованием химического оружия», ‒ следует из заявления Уллиота, опубликованного на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.
Уллиот отметил, что США «глубоко обеспокоены» обнародованными результатами, отравление Навального «в высшей степени предосудительно».
Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.
Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.