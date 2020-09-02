В США пригрозили санкциями виновникам отравления Навального

«В прошлом Россия уже использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с союзниками и международным сообществом над тем, чтобы привлечь к ответственности причастных [к этому] в России, к кому бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их деятельности. Россияне имеют право выражать свое мнение мирно, не опасаясь возмездия любого рода ‒ и уж тем более с использованием химического оружия», ‒ следует из заявления Уллиота, опубликованного на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.