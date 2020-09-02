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В США пригрозили санкциями виновникам отравления Навального

Ведомости

США будут работать с международным сообществом, чтобы привлечь к ответственности причастных к отравлению основателя ФБК Алексея Навального и ограничить финансирование их деятельности, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Уллиот.

«В прошлом Россия уже использовала нервно-паралитическое вещество "Новичок". Мы будем работать с союзниками и международным сообществом над тем, чтобы привлечь к ответственности причастных [к этому] в России, к кому бы ни привели доказательства, и ограничить финансирование их деятельности. Россияне имеют право выражать свое мнение мирно, не опасаясь возмездия любого рода ‒ и уж тем более с использованием химического оружия», ‒ следует из заявления Уллиота, опубликованного на странице Совета национальной безопасности США в Twitter.

Уллиот отметил, что США «глубоко обеспокоены» обнародованными результатами, отравление Навального «в высшей степени предосудительно».

Ранее правительство Германии в официальном заявлении сообщило о том, что в крови Навального нашли яд из группы «Новичок». Посла России в Берлине вызвали в МИД ФРГ в связи с ситуацией с Навальным. МИД России заявил об отсутствии фактуры в заявлении об отравлении.

Самолет с Навальным совершил экстренную посадку в аэропорту Омска 20 августа, где его госпитализировали в одну из больниц. Вскоре политик впал в кому. 22 августа Навального перевезли на лечение в берлинскую клинику «Шарите». Там сообщили, что исследования указывают на интоксикацию Навального «веществом из группы активных ингредиентов ингибиторов холинэстеразы». Врачи омской больницы скорой помощи заявили, что не нашли следов яда в его организме.

Ранее по теме: В Германии заявили о следах яда группы «Новичок» в организме Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных