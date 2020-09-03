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Лукашенко рассказал о действиях Минска в ответ на «недружественные шаги» НАТО

Ведомости

Белоруссия развернула почти половину армии и фактически взяла под контроль западные границы с Литвой и Польшей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает «БелТА».

«Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам», ‒ сказал Лукашенко.

По его словам, Белоруссия была вынуждена отвечать на «недружественные шаги» со стороны блока НАТО у белорусских границ. «А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, – и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16», ‒ отметил президент. Белоруссия полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость, подчеркнул он.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. После этого в стране начались акции протеста. 22 августа Лукашенко заявил, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных