Лукашенко рассказал о действиях Минска в ответ на «недружественные шаги» НАТО

По его словам, Белоруссия была вынуждена отвечать на «недружественные шаги» со стороны блока НАТО у белорусских границ. «А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, – и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16», ‒ отметил президент. Белоруссия полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость, подчеркнул он.