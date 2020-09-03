Лукашенко рассказал о действиях Минска в ответ на «недружественные шаги» НАТО
Белоруссия развернула почти половину армии и фактически взяла под контроль западные границы с Литвой и Польшей, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным, сообщает «БелТА».
«Мы развернули практически половину нашей белорусской армии. Фактически взяли под контроль западные границы с Литвой и Польшей. И, как я часто говорю, фактически окружили Гродно, чтобы противостоять этим угрозам», ‒ сказал Лукашенко.
По его словам, Белоруссия была вынуждена отвечать на «недружественные шаги» со стороны блока НАТО у белорусских границ. «А для этого все доказательства есть, как бы они ни оправдывались, – и переброска американских, других подразделений из глубины их натовской территории к границам Беларуси, особенно самолетов F-16», ‒ отметил президент. Белоруссия полна решимости отстоять свой суверенитет и независимость, подчеркнул он.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко набрал 80,08% голосов. После этого в стране начались акции протеста. 22 августа Лукашенко заявил, что привел вооруженные силы республики в боевую готовность из-за «шевеления» войск НАТО на территории Польши и Литвы. Позже в стране начался очередной этап комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил.