Лукашенко не считает сложной обстановку в Белоруссии
Белоруссия в настоящее время не испытывает каких-то серьезных проблем или сложностей, заявил президент страны Александр Лукашенко, согласовывая назначения новых руководителей местных исполнительных органов в нескольких районах Гомельской области, сообщает «БелТА».
«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно. Поэтому говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно», – сказал Лукашенко.
Президент Белоруссии подчеркнул, что сегодняшние назначенцы приехали в Минск и наверняка не заметили там цветных революций или катастроф. Недовольные результатами голосования были и в прошлые выборы, но тогда они «мирно воспринимали свое поражение», заметил Лукашенко.
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. По данным ЦИК, Лукашенко на них набрал 80,08% голосов. Кандидат от оппозиции Светлана Тихановская набрала 10,09% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста.