Володин оценил заявление Меркель о попытке заставить Навального замолчать
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ответе за втягивание страны в антироссийскую кампанию из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Он призвал Бундестаг разобраться с этой ситуацией, сообщается на сайте Нижней палаты.
«Понятно, что Германия — заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию», — подчеркнул Володин. По его словам эти действия препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран. Он отметил, что вместо того, чтобы предоставить российской стороне доступ к материалам, связанных с Навальным, от Германии поступают агрессивные политические заявления.
«В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом. При этом совершенно очевиден вопрос: зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?» — заявил Володин.
Ранее Меркель во время пресс-конференции заявила, что отравление Навального ядом из группы «Новичок» было попыткой заставить его замолчать. Канцлер выразила уверенность, что Навальный стал жертвой нападения при помощи яда из группы «Новичок», и назвала «удручающей» информацию о том, что это было «нападение с целью убийства».
2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что лаборатория бундесвера провела исследование анализов Навального и результаты «безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Ранее российские врачи не обнаружили в анализах Навального следы отравляющих веществ.