Володин оценил заявление Меркель о попытке заставить Навального замолчать

«Понятно, что Германия — заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию», — подчеркнул Володин. По его словам эти действия препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран. Он отметил, что вместо того, чтобы предоставить российской стороне доступ к материалам, связанных с Навальным, от Германии поступают агрессивные политические заявления.