Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Политика

Володин оценил заявление Меркель о попытке заставить Навального замолчать

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель в ответе за втягивание страны в антироссийскую кампанию из-за инцидента с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным. Он призвал Бундестаг разобраться с этой ситуацией, сообщается на сайте Нижней палаты.

«Понятно, что Германия — заложница НАТО и вынуждена играть навязанную ей роль. Однако задача здравых политических сил – разобраться в этой ситуации и не допустить втягивания Германии в антироссийскую кампанию», — подчеркнул Володин. По его словам эти действия препятствуют дальнейшему развитию дружеских отношений между народами наших стран. Он отметил, что вместо того, чтобы предоставить российской стороне доступ к материалам, связанных с Навальным, от Германии поступают агрессивные политические заявления.

«В Германии Навального тут же назвали гостем канцлера и начали делать заявления. Договорились до того, что его якобы отравили нервно-паралитическим отравляющим веществом. При этом совершенно очевиден вопрос: зачем России желать смерти Навального, если наша страна сделала все, чтобы спасти его жизнь?» — заявил Володин.

Ранее Меркель во время пресс-конференции заявила, что отравление Навального ядом из группы «Новичок» было попыткой заставить его замолчать. Канцлер выразила уверенность, что Навальный стал жертвой нападения при помощи яда из группы «Новичок», и назвала «удручающей» информацию о том, что это было «нападение с целью убийства».

2 сентября официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что лаборатория бундесвера провела исследование анализов Навального и результаты «безоговорочно подтверждают наличие химического нервно-паралитического отравляющего вещества из группы «Новичок». Ранее российские врачи не обнаружили в анализах Навального следы отравляющих веществ.

Ранее по теме: Меркель заявила о попытке заставить Навального замолчать с помощью отравления

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных