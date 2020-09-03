Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии
Варшава продолжает осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», ‒ цитирует ТАСС Захарову.
По ее словам, Польша разворачивает ориентированное на белорусов информационно-пропагандистское вещание, чтобы воздействовать на общественное мнение в стране. Она призвала Варшаву отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства.
13 августа лидеры Польши и Прибалтики в совместном заявлении предложили Белоруссии посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса. Они потребовали от Минска прекратить применение силы, отпустить политзаключенных и начать диалог с обществом, в противном случае они пригрозили санкциями ЕС.
Позднее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.