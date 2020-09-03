Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Позднее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.