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Захарова заявила о неприкрытом вмешательстве Польши в дела Белоруссии

Ведомости

Варшава продолжает осуществлять неприкрытое вмешательство во внутренние дела Белоруссии, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Варшава оказывает давление на Минск, фактически просто диктуя линию поведения, и открыто поддерживает, в том числе и финансами, включая работу через подконтрольные НПО, белорусские оппозиционные силы», ‒ цитирует ТАСС Захарову.

По ее словам, Польша разворачивает ориентированное на белорусов информационно-пропагандистское вещание, чтобы воздействовать на общественное мнение в стране. Она призвала Варшаву отказаться от политики подрыва суверенитета соседнего государства.

13 августа лидеры Польши и Прибалтики в совместном заявлении предложили Белоруссии посредничество в урегулировании внутриполитического кризиса. Они потребовали от Минска прекратить применение силы, отпустить политзаключенных и начать диалог с обществом, в противном случае они пригрозили санкциями ЕС.

Позднее Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов. С 9 августа в Белоруссии продолжаются протесты против итогов выборов. По официальным данным ЦИК, действующий президент набрал 80,08% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,09%.

Ранее по теме: Белоруссия утвердила ответные санкции в отношении стран Прибалтики

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных