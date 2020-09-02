Белоруссия утвердила ответные санкции в отношении стран Прибалтики

«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», ‒ цитирует ТАСС министра. Макей подчеркнул, что в случае введения санкций другими странами Белоруссия будет «давать адекватный ответ».