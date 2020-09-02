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Белоруссия утвердила ответные санкции в отношении стран Прибалтики

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Белоруссия утвердила список санкций в отношении стран Прибалтики в качестве ответной меры, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей на пресс-конференции в Москве.

«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», ‒ цитирует ТАСС министра. Макей подчеркнул, что в случае введения санкций другими странами Белоруссия будет «давать адекватный ответ».

По его словам, в список вошли те, кто «действительно явно вмешивался во внутригосударственные дела Белоруссии». В частности, делал неприемлемые политические заявления, а также вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти.

Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.

Ранее по теме: Лукашенко стал невъездным в Латвию, Эстонию и Литву

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных