Белоруссия утвердила ответные санкции в отношении стран Прибалтики
Белоруссия утвердила список санкций в отношении стран Прибалтики в качестве ответной меры, сообщил министр иностранных дел страны Владимир Макей на пресс-конференции в Москве.
«Мы вчера согласовали предложения, и они уже утверждены, о введении асимметричных санкций в отношении соответствующих персоналий из Литвы, Латвии и Эстонии», ‒ цитирует ТАСС министра. Макей подчеркнул, что в случае введения санкций другими странами Белоруссия будет «давать адекватный ответ».
По его словам, в список вошли те, кто «действительно явно вмешивался во внутригосударственные дела Белоруссии». В частности, делал неприемлемые политические заявления, а также вносил конкретные предложения по финансовой поддержке оппонентов власти.
Латвия, Эстония и Литва объявили о запрете на въезд в свои страны 30 представителей властей Белоруссии, включая президента Александра Лукашенко. Причиной запрета стали обвинения в фальсификации итогов президентских выборов и насилие в отношении демонстрантов.