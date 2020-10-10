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В Киргизии утвердили новый состав правительства

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Парламент Киргизии утвердил в должности премьер-министра республики основателя партии «Мекенчил» («Патриот») Садыра Жапарова, передает корреспондент «Интерфакса» из зала заседания.

Выступая перед депутатами, Жапаров призвал провести новые парламентские выборы и конституционную реформу в республике.

«Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами», — заявил он.

Как отмечает агентство, Жапаров был единственным кандидатом на пост главы правительства на рассмотрении парламента.

Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены. Позже протестующие вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили их.

6 октября ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования в течение двух недель. В этот же день парламент собрался на экстренное заседание для того, чтобы назначить новое временное правительство республики, однако оно было отложено из-за отсутствия кворума.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных