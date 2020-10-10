В Киргизии утвердили новый состав правительства
Парламент Киргизии утвердил в должности премьер-министра республики основателя партии «Мекенчил» («Патриот») Садыра Жапарова, передает корреспондент «Интерфакса» из зала заседания.
Выступая перед депутатами, Жапаров призвал провести новые парламентские выборы и конституционную реформу в республике.
«Народ требует преобразовать парламент, вернуть одномандатную систему. Но конституционные реформы мы будем решать вместе, со всеми сторонами», — заявил он.
Как отмечает агентство, Жапаров был единственным кандидатом на пост главы правительства на рассмотрении парламента.
Акции протеста, переросшие в беспорядки, начались в Бишкеке и других городах Киргизии после объявления результатов парламентских выборов 5 октября. Демонстранты требовали их отмены. Позже протестующие вступили в столкновения с полицией и захватили здание правительства республики. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил о попытке незаконного захвата власти в стране. В некоторых районах беспорядки переросли в грабежи, так что банки изъяли наличные средства из банкоматов и отключили их.
6 октября ЦИК республики признал выборы нелегитимными и объявил о проведении повторного голосования в течение двух недель. В этот же день парламент собрался на экстренное заседание для того, чтобы назначить новое временное правительство республики, однако оно было отложено из-за отсутствия кворума.