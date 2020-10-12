Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана

Эмомали Рахмон занимает пост президента Таджикистана 26 лет, с 1994 г. Фактически же он возглавляет страну с 1992 г., когда возглавил ее Верховный совет. Этот срок для Рахмона станет пятым на посту президента: он уже побеждал на выборах 1994, 1999, 2006, 2013 гг. Кроме того, он продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных конституционных референдумов 1999 и 2003 гг.