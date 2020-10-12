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Эмомали Рахмон в пятый раз победил на выборах президента Таджикистана

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Эмомали Рахмон победил на завершившихся 11 октября выборах президента Таджикистана, заявили в Центризбиркоме республики, передает Sputnik Таджикистан.

«По предварительным итогам выборов, за Эмомали Рахмона проголосовало 90,92% граждан Таджикистана», — говорится в заявлении ЦИК по итогам подсчета 100% голосов.  

Соперниками Рахмона были Миродж Абдуллоев (Коммунистическая партия, 1,17% голосов), Абдухалим Гаффорзода, Социалистическая партия, 1,49 % голосов), Рустам Латифзода (Аграрная партия, 3,03% голосов) и Рустам Рахматзода (Партия экономических реформ, 2,15% голосов). Согласно законодательству Таджикистана, для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов. Президент избирается сроком на семь лет.

Эмомали Рахмон занимает пост президента Таджикистана 26 лет, с 1994 г. Фактически же он возглавляет страну с 1992 г., когда возглавил ее Верховный совет. Этот срок для Рахмона станет пятым на посту президента: он уже побеждал на выборах 1994, 1999, 2006, 2013 гг. Кроме того, он продлевал и реформировал свои полномочия по результатам всенародных конституционных референдумов 1999 и 2003 гг.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных