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Путин заявил о соблюдении прекращения огня в Карабахе

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Президент России Владимир Путин заявил о соблюдении достигнутых договоренностей между Арменией и Азербайджаном по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.

«Важно, что упомянутые договоренности соблюдаются. Полностью прекращены боевые действия. Обстановка стабилизируется», — сказал Путин во время выступления на саммите БРИКС.

Он напомнил, что договоренности были достигнуты при посредничестве России. «Российская сторона предприняла самые активные усилия, чтобы помочь остановить боевые действия между двумя дружественными нам государствами и побудить их найти компромиссное решение», — подчеркнул Путин.

Соглашение об урегулировании конфликта в Карабахе было заключено 9 ноября. Согласно договоренностям, стороны обменялись пленными и телами погибших, а в зону конфликта направлены более 2 тыс. миротворцев. Ереван пообещал вывести все свои войска из региона к декабрю. Из соглашения следует, что пять районов, занятые в 1994 г. непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных