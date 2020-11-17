Путин заявил о соблюдении прекращения огня в Карабахе

Соглашение об урегулировании конфликта в Карабахе было заключено 9 ноября. Согласно договоренностям, стороны обменялись пленными и телами погибших, а в зону конфликта направлены более 2 тыс. миротворцев. Ереван пообещал вывести все свои войска из региона к декабрю. Из соглашения следует, что пять районов, занятые в 1994 г. непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, перейдут под контроль Баку, в том числе Лачинский, связывающий Карабах с Арменией.