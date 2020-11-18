Глава Мордовии Владимир Волков попросил президента об отставке

«За прошедшие годы нам с вами удалось многое сделать для развития родной республики — в строительстве, промышленности, аграрном комплексе, социальной сфере. Мы с честью справились с задачей по организации и проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году», — написал Волков. Он поблагодарил жителей за поддержку. В своём сообщении он также написал, что нужно давать дорогу молодым.