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Путин примет участие в саммите АТЭС

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Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 20 ноября в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. 

«Да, президент примет участие в саммите», — сказал Песков.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что делегацию США на саммите может возглавить президент Дональд Трамп.

Форум АТЭС образован в ноябре 1989 г. и является ведущей международной организацией, занимающейся вопросами укрепления экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Участниками АТЭС являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония, следует из данных на сайте Минэкономразвития.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных