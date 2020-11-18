Путин примет участие в саммите АТЭС

Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 20 ноября в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.