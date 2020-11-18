Путин примет участие в саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится 20 ноября в онлайн-формате, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Да, президент примет участие в саммите», — сказал Песков.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации сообщило, что делегацию США на саммите может возглавить президент Дональд Трамп.
Форум АТЭС образован в ноябре 1989 г. и является ведущей международной организацией, занимающейся вопросами укрепления экономической интеграции в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Участниками АТЭС являются Австралия, Бруней, Вьетнам, Гонконг, Индонезия, Канада, КНР, Республика Корея, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Папуа-Новая Гвинея, Перу, Россия, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филиппины, Чили и Япония, следует из данных на сайте Минэкономразвития.