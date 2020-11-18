Санду высказалась за разморозку отношений между Молдавией и Украиной

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией, а также в европейской интеграции народов двух стран. Он отметил, что с нетерпением ожидает визита Санду в Киев.