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Санду высказалась за разморозку отношений между Молдавией и Украиной

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Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за разморозку двусторонних отношений с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду.

«Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — сказала Санду на встрече с послом Украины Марком Шевченко. Она также отметила важность развития стратегического партнерства между двумя странами. 

Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, президент от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией, а также в европейской интеграции народов двух стран. Он отметил, что с нетерпением ожидает визита Санду в Киев.

Ранее по теме: Что известно о Майе Санду, первой женщине на посту президента Молдавии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных