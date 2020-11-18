Санду высказалась за разморозку отношений между Молдавией и Украиной
Избранный президент Молдавии Майя Санду высказалась за разморозку двусторонних отношений с Украиной, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу партии «Действие и солидарность», которую возглавляет Санду.
«Мы должны вывести Молдавию из изоляции и немедленно разморозить двусторонние отношения с Украиной», — сказала Санду на встрече с послом Украины Марком Шевченко. Она также отметила важность развития стратегического партнерства между двумя странами.
Кандидат от проевропейской партии «Действие и солидарность» Майя Санду победила на президентских выборах в Молдавии, прошедших 15 ноября. По данным ЦИК республики, во втором туре Санду набрала 57,75% голосов. Ее соперник, президент от партии социалистов Игорь Додон, набрал 42,25% голосов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поздравил Санду с победой на выборах и выразил уверенность в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдавией, а также в европейской интеграции народов двух стран. Он отметил, что с нетерпением ожидает визита Санду в Киев.