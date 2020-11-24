Лукашенко: только народ может отстранить президента Белоруссии от власти

«В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», — сказал Лукашенко. Президент отметил, что вопрос отстранения его от власти «будоражит» головы западных дипломатов, которые служат в Белоруссии, Запада и «наших беглых».