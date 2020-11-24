Лукашенко: только народ может отстранить президента Белоруссии от власти
Только народ на основании закона и Конституции может отстранить президента Белоруссии от власти, заявил белорусский президент Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».
«В связи с этим хочу сказать, что президента Беларуси можно отстранить от власти. Это реально. Подсказываю путь, он один, других нет: только белорусский народ это сможет сделать на основании тех законов, которые сегодня существуют, и белорусской Конституции», — сказал Лукашенко. Президент отметил, что вопрос отстранения его от власти «будоражит» головы западных дипломатов, которые служат в Белоруссии, Запада и «наших беглых».
Ранее Лукашенко заявлял, что не держится за власть «посиневшими руками», но его беспокоит будущее людей в стране, если к власти придет нынешняя оппозиция.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую.