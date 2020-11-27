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Пашинян заявил о попытках противников «перенести войну в Армению»

Ведомости

Оппозиция стремится посеять хаос в стране и вернуться к власти, перенеся войну на территорию Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Текст обращения опубликован на сайте армянского правительства.

«В Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление безвластия в стране, которые пытаются посеять хаос в нашей стране, они хотят просто перенести войну в Армению», — заявил Пашинян. Он отметил, что эти силы приведут страну к катастрофе, придя под видом «спасителей».

«Мы этого не допустим, не потому, что держимся за власть, а потому, что этого не хочет народ, гордый гражданин Республики Армения, чья гордость, да, поражена, но не уничтожена», — заверил Пашинян.

Протесты оппозиции в Армении продолжаются с середины ноября, когда было подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Противники действующего правительства упрекают его в «предательстве Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. Ред.)», призывают разорвать соглашение и отправить кабмин во главе с Пашиняном в отставку.

9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.

Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.

Ранее по теме: Премьера Армении Никола Пашиняна хотят свергнуть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных