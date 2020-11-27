Пашинян заявил о попытках противников «перенести войну в Армению»
Оппозиция стремится посеять хаос в стране и вернуться к власти, перенеся войну на территорию Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Текст обращения опубликован на сайте армянского правительства.
«В Армении и за ее пределами есть люди и группы, которые пытаются создать впечатление безвластия в стране, которые пытаются посеять хаос в нашей стране, они хотят просто перенести войну в Армению», — заявил Пашинян. Он отметил, что эти силы приведут страну к катастрофе, придя под видом «спасителей».
«Мы этого не допустим, не потому, что держимся за власть, а потому, что этого не хочет народ, гордый гражданин Республики Армения, чья гордость, да, поражена, но не уничтожена», — заверил Пашинян.
Протесты оппозиции в Армении продолжаются с середины ноября, когда было подписано соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе. Противники действующего правительства упрекают его в «предательстве Арцаха (Нагорного Карабаха. — Прим. Ред.)», призывают разорвать соглашение и отправить кабмин во главе с Пашиняном в отставку.
9 ноября между Арменией и Азербайджаном при посредничестве России было подписано соглашение об окончании войны в Нагорном Карабахе, длившейся с 27 сентября. По нему Армения выводит из зоны конфликта свои войска, а непризнанная Нагорно-Карабахская республика до конца ноября вернет Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Кроме того, под контролем Баку будет юг Карабаха и город Шуша.
Связь Нагорного Карабаха с Арменией будет осуществляться через Лачинский коридор. Его, а также новую линию соприкосновения сил непризнанной республики и азербайджанской армии будет контролировать контингент российских миротворцев, введенный в регион на пять лет.