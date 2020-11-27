Лукашенко выступил против смены власти до принятия новой Конституции
Смена власти в Белоруссии при нынешней Конституции может привести к беде, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске, передает «БелТА». По его словам, перед сменой власти в стране необходимо принять новую Конституцию.
«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал Лукашенко.
Он отметил, что Конституция Белоруссии наравне с Конституциями России и Казахстана «очень серьезная» и «жесткая», она определяет приоритет решений президента. Поэтому «не дай Бог» к власти в стране придет человек, который захочет «развязать войну». Новая Конституция должна быть выгодной для страны, чтобы она потом «не обвалилась», заключил Лукашенко.
В августе Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».