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Лукашенко выступил против смены власти до принятия новой Конституции

Ведомости

Смена власти в Белоруссии при нынешней Конституции может привести к беде, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с коллективом 6-й городской клинической больницы в Минске, передает «БелТА». По его словам, перед сменой власти в стране необходимо принять новую Конституцию.

«Я сторонник новой Конституции. Не потому, что демократию какую-то надо. Не в демократии дело. Меня что в этой ситуации волнует: незнакомому президенту такую Конституцию отдавать нельзя. Будет беда», — сказал Лукашенко. 

Он отметил, что Конституция Белоруссии наравне с Конституциями России и Казахстана «очень серьезная» и «жесткая», она определяет приоритет решений президента. Поэтому «не дай Бог» к власти в стране придет человек, который захочет «развязать войну». Новая Конституция должна быть выгодной для страны, чтобы она потом «не обвалилась», заключил Лукашенко. 

В августе Лукашенко анонсировал общественное обсуждение проекта новой, третьей по счету в истории Белоруссии Конституции. Первые упоминания о конституционной реформе появились в канун президентских выборов. Лукашенко отмечал, что полномочия властей будут перераспределены, однако о возврате к документу 1994 г. «не может быть речи».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных