Лукашенко выступил против смены власти до принятия новой Конституции

Он отметил, что Конституция Белоруссии наравне с Конституциями России и Казахстана «очень серьезная» и «жесткая», она определяет приоритет решений президента. Поэтому «не дай Бог» к власти в стране придет человек, который захочет «развязать войну». Новая Конституция должна быть выгодной для страны, чтобы она потом «не обвалилась», заключил Лукашенко.