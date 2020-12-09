Песков подтвердил обсуждение Путиным и Меркель дела Навального
Инцидент с основателем Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексеем Навальным был затронут в телефонном разговоре президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Тема берлинского пациента была действительно затронута, о чем сказала германская сторона», — подтвердил Песков (цитата по ТАСС).
Отвечая на вопрос, как именно обсуждался инцидент с Навальным, Песков отметил, что «ни Путин, ни Меркель не являются докторами, чтобы обсуждать вопросы лечения [Навального]». Дальнейших объяснений пресс-секретарь президента не дал.
Телефонный разговор Путина и Меркель прошел 7 декабря. На сайте Кремля говорится, что в ходе разговора лидеры России и ФРГ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе, конфликт на Украине и взаимодействие по вакцине от коронавируса.
Навальному стало плохо в самолете Томск-Москва 20 августа. С 20 по 22 августа он был госпитализирован в Омске, местные врачи не нашли признаков яда в его анализах. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок», однако не предоставил России доказательства и результаты анализов основателя ФБК.
5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии якобы из-за их причастности к организации предполагаемого отравления Навального. Россия ввела ответные санкции в отношении чиновников из администраций глав Германии и Франции.