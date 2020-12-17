В Польше с 28 декабря объявлен общенациональный карантин
В Польше на три недели будет введен общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции.
«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — цитирует ТАСС Недзельского. Он рассказал, что в этот период запретят работу гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Также не будут работать горнолыжные склоны. Магазины, кроме продовольственных, хозяйственных и аптек, тоже будут закрыты.
Кроме того, 31 декабря с 19 00 до 6 утра 1 января будет введен запрет на перемещение. Как отметил министр, позднее у школьников наступят зимние каникулы. В связи с карантином дети до 16 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.
Ранее власти Турции объявили, что с 31 декабря по 4 января вводят круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом.