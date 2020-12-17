В Польше с 28 декабря объявлен общенациональный карантин

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — цитирует ТАСС Недзельского. Он рассказал, что в этот период запретят работу гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Также не будут работать горнолыжные склоны. Магазины, кроме продовольственных, хозяйственных и аптек, тоже будут закрыты.