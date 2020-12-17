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В Польше с 28 декабря объявлен общенациональный карантин

Ведомости

В Польше на три недели будет введен общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса, заявил министр здравоохранения Адам Недзельский на пресс-конференции.

«С 28 декабря до 17 января мы вводим национальный карантин», — цитирует ТАСС Недзельского. Он рассказал, что в этот период запретят работу гостиниц, которые ранее могли принимать гостей, путешествующих по служебной необходимости. Также не будут работать горнолыжные склоны. Магазины, кроме продовольственных, хозяйственных и аптек, тоже будут закрыты.

Кроме того, 31 декабря с 19 00 до 6 утра 1 января будет введен запрет на перемещение. Как отметил министр, позднее у школьников наступят зимние каникулы. В связи с карантином дети до 16 лет смогут выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Ранее власти Турции объявили, что с 31 декабря по 4 января вводят круглосуточный комендантский час из-за ситуации с коронавирусом.

Ранее по теме: В Турции ввели круглосуточный комендантский час на новогодние праздники

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных