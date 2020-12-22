МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального
Дипломатов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД России для обсуждения ситуации вокруг основателя ФБК Алексея Навального и связанных с ней санкций Евросоюза в отношении Москвы, сообщили в дипведомстве.
В министерстве назвали «совершенно неприемлемыми» ограничения, наложенные Брюсселем в отношении россиян, которые якобы причастны к возможному отравлению основателя ФБК. «Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении министерства.
5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии якобы из-за их причастности к организации предполагаемого отравления Навального. ЕС запретил въезд на свою территорию шестерым высокопоставленным сотрудникам администрации президента и силовых структур. В Евросоюзе объясняли санкции нежеланием властей России расследовать отравление. Россия 12 ноября объявила об ответных санкциях в отношении Германии и Франции.
Российские врачи, проводившие обследования Навального во время его госпитализации 20 августа в Томске, не нашли следов отравления в его организме. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства.