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МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального

Ведомости

Дипломатов Германии, Франции и Швеции вызвали в МИД России для обсуждения ситуации вокруг основателя ФБК Алексея Навального и связанных с ней санкций Евросоюза в отношении Москвы, сообщили в дипведомстве.

В министерстве назвали «совершенно неприемлемыми» ограничения, наложенные Брюсселем в отношении россиян, которые якобы причастны к возможному отравлению основателя ФБК. «Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС», — говорится в сообщении министерства.

5 октября ЕС ввел санкции против шести российских чиновников и Государственного НИИ органической химии и технологии якобы из-за их причастности к организации предполагаемого отравления Навального. ЕС запретил въезд на свою территорию шестерым высокопоставленным сотрудникам администрации президента и силовых структур. В Евросоюзе объясняли санкции нежеланием властей России расследовать отравление. Россия 12 ноября объявила об ответных санкциях в отношении Германии и Франции.

Российские врачи, проводившие обследования Навального во время его госпитализации 20 августа в Томске, не нашли следов отравления в его организме. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства.

Ранее по теме: Навальный опубликовал разговор с «отравителем из ФСБ»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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