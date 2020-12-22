МИД заявил о принятии ответных мер против стран ЕС из-за Навального

Российские врачи, проводившие обследования Навального во время его госпитализации 20 августа в Томске, не нашли следов отравления в его организме. Затем Навальный был перевезен на лечение в Германию, где до 7 сентября находился в коме. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». В Москве требуют предоставить доказательства.