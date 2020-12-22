Песков прокомментировал новые санкции США
Торговые ограничения, которые США ввели против 45 российских организаций, являются очередным враждебным шагом по отношению к России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента отметил, что каждый такой «пинок» отдаляет момент нормализации отношений между странами и «чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора».
21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 45 российских организаций. В перечень вошли Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие компании, связанные с самолетостроением, научные институты и т. д. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.