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Песков прокомментировал новые санкции США

Ведомости

Торговые ограничения, которые США ввели против 45 российских организаций, являются очередным враждебным шагом по отношению к России, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это очередной враждебный шаг по отношению к России. Мы можем только сожалеть, что очередная уходящая администрация США предпочитает пнуть и так находящиеся в очень плохой форме двусторонние российско-американские отношения», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента отметил, что каждый такой «пинок» отдаляет момент нормализации отношений между странами и «чрезвычайно затрудняет процесс вообще выхода из этого пагубного для наших двусторонних отношений штопора».

21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 45 российских организаций. В перечень вошли Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие компании, связанные с самолетостроением, научные институты и т. д. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США. 

Ранее по теме: США ввели торговые ограничения против 45 российских организаций

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных