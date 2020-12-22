Песков прокомментировал новые санкции США

21 декабря министерство торговли США опубликовало санкционный список, в который вошли 45 российских организаций. В перечень вошли Минобороны России, Служба внешней разведки, администрация президента, летное подразделение «Россия» администрации президента, ракетно-космический центр «Прогресс», ПАО «Объединенная авиастроительная компания», «Рособоронэкспорт», «Ростех», ОАО «Вертолеты России» и другие компании, связанные с самолетостроением, научные институты и т. д. Включение в список означает, что эти организации не смогут приобретать ряд товаров и технологий у США.