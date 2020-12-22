Путин подписал закон о лишении депутатов полномочий за иностранное гражданство

В конце ноября в Госдуму также был внесен законопроект о запрете иметь второе гражданство чиновникам, в том числе силовикам, а также сотрудникам ЦБ. В то же время другим законопроектом оговаривается, что сотрудники ФСБ и СВР могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, если это нужно для выполнения разведывательной деятельности.