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Путин подписал закон о лишении депутатов полномочий за иностранное гражданство

Ведомости

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации будут прекращаться при наличии у них второго гражданства или вида на жительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно утвержденным поправкам в федеральный закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совфеда, они лишаются мандатов в случае «утраты гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства».

В конце ноября в Госдуму также был внесен законопроект о запрете иметь второе гражданство чиновникам, в том числе силовикам, а также сотрудникам ЦБ. В то же время другим законопроектом оговаривается, что сотрудники ФСБ и СВР могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, если это нужно для выполнения разведывательной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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