Путин подписал закон о лишении депутатов полномочий за иностранное гражданство
Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому полномочия депутатов Госдумы и членов Совета Федерации будут прекращаться при наличии у них второго гражданства или вида на жительство. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно утвержденным поправкам в федеральный закон о статусе депутатов Госдумы и членов Совфеда, они лишаются мандатов в случае «утраты гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства (подданства) иностранного государства либо получения вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства».
В конце ноября в Госдуму также был внесен законопроект о запрете иметь второе гражданство чиновникам, в том числе силовикам, а также сотрудникам ЦБ. В то же время другим законопроектом оговаривается, что сотрудники ФСБ и СВР могут иметь иностранное гражданство или вид на жительство, если это нужно для выполнения разведывательной деятельности.
Ранее сегодня президент подписал закон, который разрешает бывшему главе государства стать пожизненным сенатором. Кроме ушедшего в отставку президента такая возможность появится у обладателей выдающихся заслуг перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.